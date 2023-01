Le calme avant la tempête de neige et la pluie verglaçante

Quelques centimètres de neige dans la matinée jeudi prépareront le terrain pour une importante tempête de neige mêlée à des précipitations verglaçantes, qui frappera le sud du Québec de plein fouet en soirée.

Entre 2 et 4 cm de neige devraient s’accumuler au cours de la matinée dans plusieurs régions de la belle province, dont Montréal, Lanaudière, les Laurentides, Mont-Laurier et Saint-Jérôme. Le mercure oscillera pour sa part près du zéro.

Même son de cloche dans le centre du Québec, qui prévoit entre 30 et 40 % de probabilité d’averse de neige dans plusieurs secteurs, incluant la Capitale-Nationale, l’Estrie, Drummondville, La Tuque, le Saguenay –Lac-Saint-Jean et Chibougamau. Quelques centimètres de neige devraient s’accumuler au sol, sans plus.

Puis, un système dépressionnaire en provenance du Colorado devrait frapper le Québec en s’intensifiant, laissant derrière lui un tapis blanc de 15 à 30 cm dans plusieurs secteurs, a prévenu Environnement Canada sur son site web.

«Le neige pourrait devenir mêlée de pluie verglaçante sur le sud et le centre de la province vendredi matin. L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. Soyez prêt à composer avec des conditions routières changeantes qui se détériorent rapidement», peut-on lire.