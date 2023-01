LNH : Patrick Kane pourrait jouer bientôt

Même s’ils ont inscrit jeudi le nom de l’attaquant Patrick Kane sur la liste des éclopés rétroactivement au 3 janvier, les Blackhawks de Chicago s’attendent à le revoir en action samedi.

• À lire aussi: LNH: c’est fini pour Tanner Pearson

• À lire aussi: LNH: le match des étoiles à Toronto bientôt?

Ennuyé par une blessure au bas du corps subie le 1er janvier sur une mise en échec d’Evgeny Svechnikov, le joueur-vedette a déclaré forfait pour un troisième duel consécutif, celui prévu en soirée contre l’Avalanche du Colorado. Toutefois, Kane a patiné pendant une quarantaine de minutes en matinée et il pourrait affronter le Kraken de Seattle, samedi.

«Il se sent beaucoup mieux, a mentionné l’instructeur-chef des Hawks, Luke Richardson, au site NHL.com. Afin de compter sur [MacKenzie] Entwistle [de retour après avoir été blessé au poignet droit] à l’aile droite, il fallait placer le nom de Patrick sur la liste, mais il sera admissible à jouer samedi. Il a participé à un entraînement complet et selon ce que j’entends, il devrait revenir en fin de semaine.»

Néanmoins, Kane reste impatient à l’idée de reprendre le collier, même si les siens en arrachent cette saison. Chicago occupe le dernier rang de la section Centrale avec 24 points.

«Ç’a été frustrant, bien évidemment. Vous savez qu’il y a divers facteurs à analyser au cours d’un traitement, comme la progression et tout le reste. Je n’aurais probablement pas dû jouer contre Tampa Bay [le 3 janvier] et je me sentais prêt à disputer le match suivant, puis l’autre après ça. Sauf que nous avons eu trois jours libres et nous avons fait certains trucs pour améliorer la situation», a indiqué le numéro 88.

Depuis le début de la campagne, Kane a amassé 27 points, dont sept buts, en 37 joutes.