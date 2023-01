L'université enseigne l'intolérance

Savez-vous quelle est la signification du mot « éduquer » ?

Ça vient du terme latin ex-ducere, qui veut dire « conduire hors de soi ».

Ça dit tout.

Éduquer une personne, c’est l’arracher de son terreau, de ses certitudes.

Sortir cette personne de son contexte, de son époque, de tout ce qui lui est familier pour l’amener ailleurs.

La dépayser.

L’amener à voir le monde autrement.

SORTEZ-MOI DE MOI

On ne va pas à l’université pour apprendre ce que l’on sait déjà (« I know what I like And I like what I know », comme chantait Genesis).

On va à l’université pour sortir de sa zone de confort. Pour se heurter à des idées qui nous dérangent, qui nous bousculent.

Comme dit l’expression : « Voir ailleurs si on y est. »

S’éduquer n’est pas rester pépère à la maison. C’est voyager dans le monde des idées.

Pas juger le passé avec les yeux d’aujourd’hui, mais s’y transposer.

S’y projeter.

Malheureusement, à cause de la pleutrerie de certains recteurs qui trahissent leur mission pour acheter la paix et voguer tranquillement vers leur retraite, l’université joue de moins en moins son rôle.

On n’amène plus les étudiants à regarder le monde sous un autre angle.

On leur tend un miroir.

« On va vous reconnecter avec vous-mêmes. »

« On va vous donner des arguments pour que vous puissiez démolir ceux qui ne pensent pas comme vous. »

C’est le contraire d’éduquer !

Car éduquer ce n’est pas réconforter.

C’est faire violence. Chambouler, déranger, brasser.

PENSE COMME NOUS OU TAIS-TOI !

Regardez ce qui s’est passé à McGill cette semaine.

Un prof de droit du Royaume-Uni, Robert Wintemute, devait prononcer une conférence sur la théorie du genre.

L’homme, qui est gai, croit que les militants LGBTQ2+ ont tort de mettre tous les membres des « minorités sexuelles » dans le même sac.

Nos enjeux ne sont pas les mêmes, dit-il. Nous ne partageons pas les mêmes problématiques et ne visons pas les mêmes objectifs.

De plus, Wintemute se pose des questions quant à « l’auto-identification de genre ».

Il suffit qu’un homme dise qu’il « se sent femme à l’intérieur » pour lui permettre d’aller dans une prison pour femmes ou de participer à des compétitions sportives féminines ?

Et il suffit qu’un enfant se questionne sur son identité sexuelle pour qu’on l’encourage à suivre une thérapie hormonale, à passer sous le bistouri et à changer de sexe ?

Ce n’est pas être trop vite en affaire ? Surtout que plusieurs enfants qui ont changé de sexe l’ont ensuite regretté.

Les questions que Robert Wintemute se pose sont légitimes. On peut être en désaccord, mais elles méritent qu’on en débatte.

Or, à McGill, cet intellectuel a été incapable de prononcer sa conférence car une bande de militants wokes qui l’accusent faussement de transphobie sont entrés dans la salle et ont foutu le bordel.

DES USINES À EXTRÉMISTES

C’est ça, l’université en 2023.

L’éducation ne t’arrache plus, elle t’enfonce.

Elle ne libère plus la parole, elle l’enferme.

Elle ne confronte plus, elle réconforte.

Elle est une grosse chambre d’écho.

Où l’on fabrique des radicaux.

La ministre de l’Éducation supérieure Pascale Déry va-t-elle dénoncer ce qui s’est passé à McGill ?