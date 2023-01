MLB: autre «puissante» acquisition des Padres

Les Padres de San Diego ont conclu une entente avec le cogneur d’expérience Nelson Cruz, qui signera un contrat d’un an et de 1 million $ s’il réussit ses tests physiques.

C’est ce qu’a indiqué jeudi le site MLB.com, citant une source proche de l’organisation californienne. Le vétéran de 42 ans se joindra ainsi à une formation ayant embauché Xander Bogaerts durant la saison morte et comptant sur des joueurs de renom comme Manny Machado et Juan Soto.

En 2022, Cruz était le deuxième frappeur le plus âgé du baseball majeur, derrière Albert Pujols, maintenant à la retraite. Avec les Nationals de Washington, il a conservé une moyenne au bâton de ,234, totalisant 10 circuits et 64 points produits. À l’image de cette équipe qui a fini dans la cave de la section Est de la Ligue nationale, il a éprouvé quelques ennuis, puisque sa récolte de longues balles fut sa plus basse depuis 2008.

Le droitier a réussi 459 coups de quatre buts en 18 ans de carrière, atteignant le plateau des 40 circuits dans quatre campagnes. La dernière fois remonte en 2019, quand il évoluait chez les Twins du Minnesota.