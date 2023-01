Mont-Sainte-Anne: la population exige un changement

La population est majoritairement favorable à une intervention gouvernementale pour forcer un changement de gestionnaire au Mont-Sainte-Anne, selon un récent sondage.

Pas moins de 81% des résidents de la grande région de Québec se disent favorables à ce que le gouvernement du Québec intervienne pour forcer un changement de gestionnaire au Mont-Sainte-Anne, selon un sondage Léger mené du 6 au 8 janvier dernier.

« Depuis des semaines, nous répétons que le lien de confiance entre le gestionnaire actuel du Mont-Sainte-Anne, Resorts of the Canadian Rockies, et la population est malheureusement rompu. Les résultats de ce sondage le confirment sans équivoque et, nous l’espérons, inciteront le gouvernement du Québec à prendre les moyens nécessaires pour forcer un changement de gestionnaire », indiquent les co-porte-paroles du regroupement Avenir Mont-Sainte-Anne, Mario Bédard et Alex Harvey.

Une intervention

La population de la grande région de Québec a été invitée à se prononcer sur la gestion du Mont-Sainte-Anne dans la foulée de la chute au sol d’une télécabine, le 10 décembre dernier, et de la fermeture de la station par la Régie du bâtiment du Québec. Les skieurs sont de retour sur les pistes depuis le 9 janvier dernier.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

La question suivante leur a été posée: « Dans les circonstances, seriez-vous en accord ou en désaccord avec une intervention du gouvernement du Québec pour forcer un changement de gestionnaire au Mont-Sainte-Anne?»

Quelque 48% des répondants se disent totalement en accord avec une intervention gouvernementale, et 33% plutôt en accord, pour un total de 81% de répondants favorables;

Au gouvernement

« Les conséquences dramatiques engendrées par la fermeture de la station du Mont-Sainte-Anne, au cours du dernier mois, ont démontré l’importance de ce joyau naturel pour la prospérité économique de la région de la Côte-de-Beaupré et, plus largement, pour toute la région de Québec. Nous ne pouvons plus laisser un actif de cette envergure se détériorer ainsi. Le gouvernement du Québec demeure l’acteur clé pour faire bouger les choses et on espère que cet appui très fort de la population l’encouragera à assumer ses responsabilités », mentionne le président des Amis du Mont-Sainte-Anne, Yvon Charest.

La collecte des données s’est déroulée du 6 au 8 janvier 2023 auprès de 502 résidents de la grande région de Québec, âgés de 18 ans et plus.