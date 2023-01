NFL: Derek Carr fait ses adieux aux partisans des Raiders

Le quart-arrière Derek Carr se prépare déjà à porter l’uniforme d’une autre organisation en 2023 et il l’a fait savoir aux amateurs des Raiders de Las Vegas, jeudi, affirmant avoir disputé son dernier match sous les couleurs de l’équipe.

Ayant amorcé sa carrière dans la NFL en 2014, quand la concession se trouvait à Oakland, le joueur de 31 ans a été laissé de côté par l’entraîneur-chef Josh McDaniels lors des deux derniers matchs de la campagne 2022; c’est ainsi Jarrett Stidham qui a dirigé l’attaque des Raiders derrière le centre. Le club a été exclu des éliminatoires en vertu d’une fiche de 6-11 bonne pour le troisième rang de la section Ouest de l’Association américaine.

L’insatisfaction de l’instructeur-chef et le salaire commandé par Carr cette année - 40 millions $ - devraient inciter la concession à libérer son pivot. Et celui-ci s’y attend, selon toute vraisemblance.

«À une certaine époque, je disais que si je n’étais pas un Raider, je préférerais rester à la maison et c’est ce que je pensais. Toutefois, je ne croyais jamais que ça allait se terminer de cette façon. Aussi, la flamme du désir de remporter un championnat brûle encore en moi, un feu que personne ne peut éteindre, sauf Dieu. Donc, je trouverai une nouvelle équipe et une nouvelle ville qui obtiendront tout ce que j’ai, nonobstant les circonstances, a-t-il écrit sur son compte Instagram. Gagner un titre est toujours ce que j’ai voulu et je continuerai de travailler pour cela.»

L’an passé, Carr a complété 60,8 % de ses passes pour des gains de 3522 verges, 24 touchés et 14 interceptions. Il a récolté 35 222 verges et 217 majeurs par la voie aérienne depuis ses débuts.