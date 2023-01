Nomination au CF Montréal: Pauline Marois «estomaquée»

L’ancienne première ministre du Québec Pauline Marois s’est dite «estomaquée» jeudi en apprenant la nomination d’un entraîneur du CF Montréal qui avait encouragé sa tentative de meurtre lors de son élection en 2012.

«Ça m'a comme un peu déboussolé parce que [...] je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse faire confiance à quelqu'un, lui donner un mandat aussi important après avoir tenu de tels propos», a confié jeudi matin l’ex-politicienne Pauline Marois au micro de Paul Arcand.

Lundi soir, la nomination de Sandro Grande à titre d’entraîneur de réserve pour le CF Montréal a provoqué de fortes réactions, si bien que le club sportif est rapidement revenu sur sa décision en se dissociant de l’entraîneur.

Rappelons que ce dernier avait tenu des propos inacceptables sur les réseaux sociaux en réagissant à la fusillade au Metropolis après l’élection de Pauline Marois en encourageant le tireur. Rappelons qu’un homme avait alors perdu la vie.

«La seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c'est de rater sa cible!!! Marois!!! La prochaine fois, mon gars! J'espère!» avait alors écrit Sandro Grande.

Pour Pauline Marois, ces propos «blâmables» n’auraient pas dû lui permettre de poursuivre sa carrière, lui qui n’aurait que nié avoir tenu les propos en expliquant avoir été piraté.

«J’ai été estomaquée [...] Je prends les excuses du club. Ils reconnaissent qu’ils ont pris une mauvaise décision, qu’ils ont posé un mauvais jugement. Heureusement, ils sont revenus sur leur décision», a-t-elle commenté.

Depuis les dix dernières années, les propos haineux ne cessent de tapisser la toile, a d’ailleurs noté l’ancienne première ministre.

«Ça s’est amplifié depuis ce moment-là. On n’avait jamais eu autant de messages haineux à l’égard de politiciens [...] Les femmes en particulier on le sait sont souvent interpellé par des messages très virulents et très agressants», a-t-elle souligné au 98.5.

Hormis ses propos haineux à l’égard de Pauline Marois, Sandro Grande s’en serait aussi pris physiquement à un membre de son équipe en essayant de l'étrangler, a mentionné cette dernière dans l’entrevue.

«C'est assez douteux comme comportement, pour ne pas dire condamnable», a-t-elle commenté.