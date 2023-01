Ottawa veut serrer la vis aux compagnies aériennes

Frustré par le comportement de certaines lignes aériennes pendant la période des Fêtes, le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, entend faire «passer le fardeau de la preuve» des voyageurs aux lignes aériennes.

«En ce moment, les passagers se font trop souvent dire qu’ils n’ont pas le droit aux compensations alors que dans les faits, ils le sont. Cette situation a créé une avalanche de plaintes à l’Office canadien des transports», a remarqué le ministre en comité parlementaire jeudi.

Selon la plus récente version du Règlement sur la protection des passagers aériens, entrée en vigueur au mois de septembre, ce sont les clients des lignes aériennes qui doivent démontrer pourquoi une compensation financière leur est due dans les cas d’annulation ou de retard important.

M. Alghabra a d’ores et déjà annoncé qu’il travaillait sur de nouvelles règles et assuré que de nouvelles ressources et manières de faire seront implantées à l’Office canadien des transports.

L’organisme a récemment annoncé avoir accumulé au-delà de 33 000 plaintes en lien avec le secteur aérien.

M. Alghabra était invité par les parlementaires à défendre le rôle qu’a joué le gouvernement lors de la crise du transport aérien pendant les Fêtes.

Plus que n’importe quelle autre compagnie, Sunwing a été la cible du ministre Alghabra.

«Sunwing a enfreint les droits des passagers», a-t-il sèchement lancé, ajoutant que «certaines compagnies n’ont pas respecté leurs obligations».

Le ministre faisait partie d’une brochette d’invités incluant des dirigeants de Sunwing, d’Air Canada et de WestJet, ainsi que les directeurs des trois plus grands aéroports au pays.

Ces derniers ont défilé devant les élus lors d’une session de trois heures plus tôt en journée.

Le président de Sunwing, Len Corrado, s’est excusé auprès de ses clients dès la première minute de son témoignage.

«Les Canadiens comprennent que la mauvaise météo peut déranger le transport aérien, or, ils s’attendent à être informés des plans alternatifs et d’être compensés lorsque leurs droits sont violés», a dit le ministre Alghabra.