Pérou : fermeture de l’aéroport pour le tourisme au Machu Picchu

L’aéroport international de Cusco, qui draine ensuite vers le célèbre Machu Picchu, joyau du tourisme péruvien, a suspendu jeudi « préventivement » et « pour une durée indéterminée » ses opérations en raison des manifestations qui secouent le pays depuis plus d’un mois, Dina Boluarte, a annoncé le ministère des Transports.

Cette décision a été prise en raison des craintes de l’intrusion de manifestants qui défilaient par milliers jeudi à Cusco, après une tentative infructueuse la veille.

De nombreux policiers et militaires sont positionnés aux alentours de l’aéroport de Cusco, qui gère le second plus important trafic aérien au Pérou avec près d’une centaine de vols hebdomadaire reliant Cusco à la capitale Lima.

Mercredi les manifestants qui ont tenté d’envahir les pistes ont été repoussés par les forces de l’ordre lors d’une journée de violences qui ont fait un mort parmi les manifestants et plus de 50 blessés, dont 19 policiers, selon le bureau du médiateur.

C’est la deuxième fois que l’aéroport est fermé depuis le début du mouvement de protestation début décembre contre la nouvelle présidente Dina Boluarte, après la destitution de l’ex-président de gauche Pedro Castillo par le Parlement, et qui a fait au moins 42 morts. En décembre, l’aéroport de Cusco avait suspendu ses opérations cinq jours durant.