P.K. Subban: une vie bien remplie loin des patinoires

Peu de joueurs du Canadien de Montréal ont été populaires comme P.K. Subban depuis les deux dernières décennies.

Le défenseur à caractère offensif a charmé les Québécois avec son explosivité et son exubérance pendant son passage dans la métropole, de 2010 à 2016. Le nouveau retraité a beaucoup fait jaser de lui à l’extérieur de la patinoire, tant pour ses engagements philanthropiques que son aisance devant les caméras.

Voici un retour sur la vie à l’extérieur des arénas de Subban :

Un généreux don

En 2015, Subban a posé l’un des gestes les plus marquants de son passage à Montréal en s’alliant à la fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants. Devenu porte-parole, il s’est engagé à faire un don de 10 millions $ en sept ans. Il s’agit du plus grand engagement philanthropique de l’histoire du Canada par un athlète professionnel, selon l’établissement. Bien qu’il ait poursuivi sa carrière au Tennessee, le populaire défenseur est toujours lié à l’hôpital, grâce à l’Atrium P.K.-Subban nommé en son honneur.

L’ancien récipiendaire du trophée King-Clancy a également lancé sa fondation pour enfants en 2014. Dans les dernières années, il a organisé des activités de financement pour lutter contre le cancer en Ukraine et a remis un montant de 50 000 $ à la fille de George Floyd en 2020.

Le super couple

Pendant deux ans et demi, Subban et la skieuse Lindsey Vonn ont formé l’un des couples les plus influents du monde sportif. Les deux athlètes ont annoncé être ensemble en juin 2018 et se sont fiancés le 23 août 2019. Le jour de Noël de cette même année, c’est Vonn qui a aussi offert une bague à l’Ontarien. «Les femmes ne sont pas les seules qui devraient recevoir des bagues de fiançailles», avait alors mentionné la skieuse nouvellement retraitée sur Instagram.

Le couple s’est séparé le 29 décembre 2020, mais Subban et Vonn sont demeurés amis. Quelques mois auparavant, ils avaient annoncé leur soutien financier au Angel City FC, un club de soccer de Los Angeles qui a fait ses débuts en NWSL en 2022.

Le profil pour la télévision

D’un naturel charismatique, Subban a été un invité de choix dans plusieurs talk-shows, dont le «Daily Show» en janvier 2018 pour parler de ses actes philanthropiques. Avant même d’accrocher ses patins, il a fait ses débuts à la télévision comme analyste durant les séries de la Coupe Stanley de 2021. En novembre dernier, le réseau ESPN a annoncé que l’homme de 33 ans avait accepté un pacte de trois ans comme analyste. Il aura également sa propre émission de télévision à ESPN+, «P.K.’s Places», qui verra les ondes en mai 2024.

Plusieurs se souviendront également de son passage dans un gala de «Just For Laughs» en août 2016, à la Place des Arts. Pour cet événement caritatif, Subban avait parlé de ses engagements envers les enfants, mais avait aussi lancé quelques flèches au Canadien et au directeur général Marc Bergevin. Un mois plus tôt, le détenteur d’un trophée Norris avait été échangé aux Predators de Nashville en retour de Shea Weber.

Une carte de mode

Subban n’a jamais caché son amour pour les belles choses. Parfois à la limite de l’excentricité, l’ancien défenseur a longtemps été considéré comme l’un des sportifs les mieux habillés, comme en témoigne sa sélection par «Sports Illustrated» dans son top 50 de cette catégorie en 2018. Il est ainsi porte-parole pour une gamme d’habits de RW-CO, tandis que ses exploits sportifs lui ont valu des ententes avec des compagnies comme Adidas, Gatorade, Air Canada et Bridgestone.

Une famille de sportifs

C’est connu, P.K. n’est pas le seul athlète de la famille Subban. Ses deux sœurs, Nastassia et Natasha, ont choisi le basketball, tandis que ses frères Malcolm et Jordan ont suivi l’exemple de leur aîné en se vouant au hockey. Le premier est d’ailleurs un gardien qui évolue toujours dans la Ligue nationale, dans l’organisation des Sabres de Buffalo, après avoir été repêché en première ronde en 2012. Jordan, un défenseur comme P.K., a connu de bonnes saisons dans la Ligue américaine.

Le Canadien de Montréal honorera P.K. Subban avant son duel face aux Predators de Nashville, jeudi soir au Centre Bell.