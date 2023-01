Salaires des fonctionnaires: le municipal, «gras dur»

À force de zieuter Ottawa et sa bureaucratie incompétente, on oublie l’autre versant du problème qui gruge le Québec : la scandaleuse domination salariale de nos fonctionnaires municipaux !

Si François Legault se sent impuissant à réaliser son programme en raison de l’inflation, il devrait mettre le nez dans les affaires municipales puisque là, il y en a, de l’argent !

« L’employé municipal qui travaille dans les villes [...] de 25 000 habitants et plus gagne annuellement une rémunération globale de 93 208 $, soit 22 723 $ de plus que l’employé à la solde du gouvernement du Québec. Et par rapport au salarié du secteur privé, l’employé municipal encaisse quelque 19 216 $ de plus », résumait mon collègue Michel Girard le mois dernier, en analysant le Rapport sur la rémunération des salariés de l’Institut de la statistique du Québec.

Est-ce normal que ce palier soit si privilégié par rapport aux autres ?

Opacité

Quand Le Journal a vérifié la promptitude des municipalités à respecter la loi sur l’accès à l’information, Montréal et Trois-Rivières ont mis trois fois trop de temps avant de répondre. Et Montréal (ainsi que d’autres villes qui se jugent au-dessus des lois) n’a pas daigné répondre à toutes les questions.

Notre premier ministre devrait peut-être imiter Le Journal et porter attention à ces juridictions « gras dur » qui nous coûtent cher !

Brider la métropole

J’en reviens à Montréal, à qui il faudrait demander des comptes.

Quand connaîtra-t-on les réalisations de son comité de francisation ?

Quand saura-t-on quoi faire avec le restaurant Hélène de Champlain déserté qui traîne dans le décor depuis plus de vingt ans ?

Quand réinstallera-t-on les plaques historiques disparues depuis dix ans dans le Vieux-Montréal ?

L’appareil municipal n’est-il pas une créature de Québec ?

Eh bien, il faudrait le rappeler aux villes ! Surtout à Montréal !