Sophie Brochu, PDG de Radio-Canada?

D’où croyez-vous que la rumeur soit partie ? De la Maison même de Radio-Canada à Montréal !

Il faut vraiment que le personnel et la direction du réseau français de Radio-Canada en aient assez de la manière woke de sa PDG actuelle, madame Catherine Tait, pour lancer une rumeur pareille le jour où Sophie Brochu, la PDG d’Hydro-Québec, annonce qu’elle met fin à son mandat deux ans avant terme. Comme si le fait de la répéter pouvait l’accréditer, on s’est risqué à répéter la rumeur dans plusieurs des émissions qui ont suivi la nouvelle de la démission de Mme Brochu.

C’est un secret de polichinelle que l’atmosphère n’est pas au mieux dans la nouvelle cage de verre du réseau français, boulevard René-Lévesque à Montréal. Même si le conseil d’administration de CBC/Radio-Canada a fait parvenir au ministre Pablo Rodriguez (il répond du diffuseur public devant le Parlement) une lettre recommandant de renouveler le mandat de Catherine Tait (elle a été nommée le 3 avril 2018 pour cinq ans), on ne semble pas trop pressé de le faire au 12e étage de la rue Eddy à Gatineau.

C’est qu’avec madame Tait, le fossé s’est encore élargi entre les deux réseaux de CBC/Radio-Canada. Même si elle parle impeccablement français, madame Tait n’a pas de la culture québécoise une sensibilité tellement supérieure à celle des PDG anglophones qui l’ont précédée.

DES EXCUSES DE TROP

Installée à New York avec son mari depuis des années, elle a ramené avec elle chez nous une pensée yankee dont s’accommode plutôt bien le milieu torontois, mais qui passe très mal à Montréal. Qu’elle ait obligé la direction du réseau français à présenter à Ricardo Lamour les excuses publiques qu’avait exigées (à tort) le CRTC, n’a rien arrangé auprès de ses vedettes de l’information. Imaginez-vous, ô scandale ! qu’à l’émission de radio d’Annie Desrochers, on avait prononcé quatre fois le titre de l’essai de Pierre Vallières, Nègres blancs d’Amérique.

La démission de madame Brochu a jeté un rayon de soleil inattendu dans la cage de verre radio-canadienne. Dans leurs rêves les plus fous, plusieurs chefs du réseau français sont sûrs que tous les astres sont alignés pour l’arrivée de madame Brochu à la tête de CBC/Radio-Canada. Le mandat de Catherine Tait ne se termine-t-il pas le 3 avril ? Heureuse coïncidence, puisque le 11 avril, Sophie Brochu quittera son bureau d’Hydro-Québec ! Son bureau est même à distance de marche de la Maison de Radio-Canada. C’est providentiel !

FERAIT-ELLE UNE BONNE PDG ?

Madame Brochu ne connaît pas la radiodiffusion, mais c’est loin d’être un handicap. À l’exception d’Alphonse Ouimet et peut-être de Pierre Juneau, aucun PDG de CBC/Radio-Canada depuis des décennies ne fut un spécialiste de la radio ou de la télévision.

Cela dit, madame Brochu ferait-elle une bonne PDG pour CBC/Radio-Canada ? Peut-être, mais encore faudrait-il que le gouvernement d’Ottawa soit prêt à revoir entièrement sa gouvernance, à préciser son mandat et à déterminer le rôle de cohésion qu’un authentique diffuseur public devrait jouer dans le pays tout entier. Encore faudrait-il aussi que les deux réseaux cessent de fonctionner comme s’ils étaient autonomes et s’astreignent à une direction et à une orientation commune. En bonne gestionnaire qu’elle est, madame Brochu n’en exigerait pas moins.

Enfin, et c’est loin d’être certain, le personnel de Radio-Canada, celui de Toronto comme celui de Montréal, accepterait-il qu’une PDG, si compétente soit-elle, leur secoue les puces et tente de changer leurs vieilles habitudes ? Permettez-moi d’en douter sérieusement !