UFC: «toute cette critique est 100 % méritée», dit Dana White

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, est revenu mercredi sur la gifle qu’il a assénée à son épouse durant la veille du jour de l’An et il tient à assumer la responsabilité de son geste.

Ayant déjà exprimé son embarras au site TMZ relativement à son geste commis au Mexique, le dirigeant a rencontré les journalistes mercredi à ce sujet et n’a pas emprunté quatre chemins pour afficher ses états d’âme. Selon lui, personne ne devrait se porter à sa défense.

«L’un des aspects que je souhaite clarifier et que je n’ai pas abordé avec TMZ, [...] ce sont ceux qui me défendent. Il n’y a jamais une excuse pour cela et les gens ne devraient pas justifier ça pour moi. Aucune explication n’existe pour ça, toute cette critique est 100 % méritée», a-t-il affirmé.

Aussi, l’homme de 53 ans dit avoir discuté avec les diffuseurs de l’UFC au sujet d’une possible «sanction». Cependant, celle-ci semble difficilement applicable à ses yeux.

«Quelles seraient les répercussions? Je prendrais 30 jours de congé? Comment cela m’affecterait-il?, s’est-il interrogé. Mon éloignement ferait mal à l’entreprise, aux employés et aux combattants, mais pas à moi-même. [...] Je vous ai déjà dit que j’étais dans le tort.»

«L’attention doit demeurer sur les athlètes [qui performent à l’intérieur de l’octogone]. Ces gens se sont entraînés très fort afin d’être prêts pour leur combat. Ce qui s’est passé le 31 décembre me concerne d’abord et avant tout. Ce n’est pas leur erreur, c’est la mienne», a-t-il également indiqué.

Les deux membres du couple se sont giflés mutuellement dans un bar et ont ensuite évoqué leur consommation d’alcool excessive pour expliquer les événements en question.