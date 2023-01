Un groupe d’adolescentes agresse des passants dans le métro à Toronto

La police de Toronto enquête sur une série d’agressions aléatoires commises par un groupe d’adolescentes dans des stations de métro de Toronto.

Les agressions se sont déroulées le 17 décembre entre 22 h 00 et minuit, a révélé le Service de police de Toronto, dans un communiqué publié mercredi.

La police parle de huit à dix adolescentes qui auraient agi dans plusieurs stations de métro de la ligne 1, la plus longue et la plus fréquentée des quatre lignes de la ville.

La police demande l’aide de la population pour retrouver les victimes.

C’est le deuxième incident violent à impliquer un groupe d’adolescentes à Toronto, d’après CTV News.

Quelques minutes seulement après ces évènements, un groupe de huit adolescentes a attaqué un homme sans abris, à quelques pas d’une des stations de la ligne 1.

Les huit suspectes ont été accusées de la mort de l’homme, mais la police n’a pas confirmé s’il s’agissait des mêmes suspectes pour les agressions dans le métro.