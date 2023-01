Un homme gravement blessé après une explosion à St. Catharines en Ontario

Une personne est hospitalisée avec d’importantes brûlures et des maisons ainsi que des entreprises ont été évacuées à la suite d'une explosion survenue dans un immeuble industriel du nord de la ville de St. Catharines, en Ontario, tôt jeudi matin.

L’incendie s'est déclaré un peu après 6 h 30 au 20 rue Keefer. Il s’agirait de l’entreprise Sonix, qui offre des services de gestion de déchets.

Le chef des pompiers de St. Catharines, Dave Upper, a déclaré à CTV New que son équipe avait répondu à un appel concernant un l'incendie et des explosions en cours.

«Les explosions se sont poursuivies dans l'établissement pendant environ 45 bonnes minutes pendant qu'ils étaient sur les lieux», a-t-il dit.

Selon un communiqué transmis par la Ville, un homme a été gravement brûlé et transporté à l'hôpital.

En raison de la fumée, plusieurs maisons et entreprises à proximité ont été évacuées par mesure de précaution. Les autorités demandent aussi aux résidents qui vivent à l'extérieur des secteurs de Blossom, de Parkside et de Moes de se mettre à l’abri et de garder leurs portes et fenêtres fermées afin de se protéger.