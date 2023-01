Une facture de 36 000 $ pour les accompagnateurs de Marchand en Scandinavie

Le maire de Québec Bruno Marchand sera accompagné d’au moins cinq autres personnes de la Ville de Québec, lors de son périple dans des villes scandinaves en mars prochain. Le coût de leur présence à l’étranger est évalué à lui seul à 36 000 $.

Ce chiffre, diffusé dans un document public jeudi matin, ne comprend pas les coûts engendrés par le maire lui-même ni son attaché de presse, qui pourrait aussi l’accompagner. Il est donc raisonnable de croire que cette mission à l’étranger franchira le cap des 40 000 $, peut-être même des 50 000 $.

Le vice-président du comité exécutif, Pierre-Luc Lachance, fera partie du voyage, tout comme Isabelle Dubois (directrice générale adjointe, Aménagement, mobilité et sécurité urbaine), Karine Breton (directrice adjointe du cabinet du maire), Sébastien Goupil (directeur du Bureau des relations internationales) et Catherine Labonté (conseillère en relations internationales).

« Un montant de 36 000 $ est à prévoir pour leurs frais de déplacement aérien et terrestre, de repas et d'hébergement », peut-on lire dans le document.

Cette mission à l’étranger sera axée principalement sur la mobilité en prévision du déploiement d’une ligne de tramway de 19 km dans les prochaines années à Québec. La Ville de Québec dit vouloir s’inspirer des meilleures pratiques à l’étranger dans des conditions hivernales, bien que les villes visitées ne reçoivent pas autant de neige que la capitale.

Un arrêt en Suède aussi

On apprend aussi que le maire fera un arrêt à Malmö en Suède, en plus de visiter les villes nordiques de Copenhague au Danemark et Helsinki en Finlande, entre le 22 et le 31 mars prochain.

« L'objectif de cette mission coordonnée par le Bureau des relations internationales de la Ville de Québec est d'apprendre et de s'inspirer de villes considérées comme de véritables précurseurs à l'échelle de la planète en matière de : Mobilité (active et intégrée) et transports structurants, stratégies et actions visant à contrer les changements climatiques, aménagement, design urbain et habitations durables », peut-on lire dans le sommaire du comité exécutif.

Mission critiquée

La cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, a vertement critiqué hier cette mission à l’étranger qu’elle associe à une dépense de temps, d’argent et de GES (Gaz à effet de serre).

« Il n’est pas nécessaire d’aller s’asseoir dans un tramway à Helsinki pour comprendre ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Ce n’est pas essentiel non plus de se faire photographier avec des cyclistes heureux à Copenhague pour savoir comment mettre en place un réseau de pistes cyclables », avait-elle réagi, par voie de communiqué.

Plus de détails à venir.