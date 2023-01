Une première Barbie pour les moins de 3 ans

La compagnie américaine de jouets Mattel a annoncé jeudi sa première poupée Barbie créée spécialement pour répondre aux besoins moteurs des enfants d’âge préscolaire.

Cette version de la populaire poupée, intitulée «My first Barbie» ou «Ma première Barbie» en français, mesure deux pouces de plus que la Barbie originale et possède des bras et des jambes plus articulés, a rapporté CNN Business.

Son corps est également moins dur que celui de la Barbie traditionnelle et ses mains sont fermées pour faciliter le changement de vêtement. Ces derniers sont d’ailleurs conçus avec des velcros pour la même raison.

«Ce qui revenait de plus en plus souvent de la part de parents ayant grandit avec des Barbie eux-mêmes, c’était qu’ils voulaient des poupées Barbie plus faciles à utiliser pour des petites mains moins agiles», a indiqué Lisa McKnight, vice-présidente exécutive et responsable mondiale de Barbie et des poupées pour Mattel.

Il s’agit de la première version de la poupée qui s’adresse à des enfants de moins de trois ans et est produite en quatre teintes de peau.