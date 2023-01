Une série de démissions inquiétantes au SPVM

Une vague de démissions sans précédent frappe les rangs de la police de Montréal, au point où le président du syndicat s’inquiète sérieusement pour la santé des patrouilleurs.

« C’est du jamais-vu », lance avec aplomb Yves Francœur, à la tête de la Fraternité des policiers et policières de Montréal. « Auparavant, ça se bousculait aux portes pour venir travailler à Montréal, et là, c’est le contraire. On a actuellement plus d’une centaine de policiers qui sont en processus d’embauche à la SQ ou à la GRC. »

En 2022, 218 employés ont quitté le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) : 144 personnes ont pris leur retraite et 74 ont démissionné. Selon les chiffres fournis par la Fraternité, environ 200 embauches ont été réalisées pendant cette même période. Si l’on compare à l’année dernière, on dénombre actuellement 45 policiers de moins au SPVM.

Mercredi, l’organisation syndicale a envoyé un message à ses milliers de membres afin de revenir sur un temps des Fêtes particulièrement intense.

Si la convention collective prévoit normalement que les agents doivent avoir congé soit à Noël soit au jour de l’An, nombreux sont ceux qui ont dû enfiler leur uniforme lors des deux célébrations. Et c’est sans compter les policiers qui ont dû faire des heures supplémentaires obligatoires pendant les Fêtes, faute de personnel.

« Le repos, c’est important dans notre travail, explique M. Francœur. Nos gens ont à prendre des décisions importantes en une fraction de seconde. Les gens sont épuisés. »

De plus en plus de détresse

Devant ce constat, la Fraternité s’inquiète donc pour la santé physique et mentale des policiers. Pour preuve, entre 2017 et 2021, le syndicat a relevé une hausse de 56 % des demandes de consultation au programme d’aide aux employés.

Par ailleurs, de nombreuses escouades ont été créées au cours des dernières années pour répondre à des problématiques urgentes, comme le projet ARRET, qui a nécessité 68 policiers pour lutter contre la violence armée dans la métropole.

« C’est bien beau les escouades, mais chaque fois qu’ils en font une, ils enlèvent un policier de la route et ils ne sont pas capables de les remplacer, explique un policier sous le couvert de l’anonymat. Résultat : on se retrouve avec du temps supplémentaire obligatoire en malade et parfois même trop peu d’effectifs pour couvrir convenablement le territoire. »

Faible engouement à Nicolet

Et la tendance se maintient à L’École nationale de police du Québec, à Nicolet, où rares sont les aspirants policiers qui souhaitent venir travailler à Montréal, indiquent nos sources. Selon la Fraternité, le salaire dérisoire à l’embauche, le manque de soutien de la Ville, le quotidien plus dangereux et violent, l’habitude qu’ont les citoyens de filmer les interventions policières, l’absence de stationnement et le coût exorbitant des loyers sont les facteurs principaux de ce manque d’engouement.

Le SPVM a préféré s’abstenir de commentaires, jeudi, afin de ne pas nuire au renouvellement de la prochaine convention collective, présentement échue, et dont les négociations sont entamées.