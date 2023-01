Violente explosion: «les gens criaient, le toit s’est effondré, il n’y avait plus un son»

Un homme qui a été témoin de l’explosion raconte à TVA Nouvelles l’horreur qui s’est produite devant lui alors qu’il regardait la scène, impuissant.

• À lire aussi: [PHOTOS] Explosion chez un fournisseur de propane: des employés manquent à l’appel

Jonathan Marquis circulait à bord d’un véhicule au moment de l’explosion qui a soufflé un bâtiment commercial de Saint-Roch-de-l’Achigan, dans Lanaudière, jeudi avant-midi.

Il s’est alors arrêté pour se rendre sur les lieux de la déflagration.

«Ça a sauté devant moi. Je roulais, il y avait un bâtiment et le bâtiment a explosé», raconte-t-il à TVA Nouvelles.

Photos : Pierre Laurent/ Agence QMI

L’homme a vu avec frayeur le toit s’effondrer tandis que des personnes se trouvaient toujours à l’intérieur.

«Tout le toit s’est effondré sur les cris, les gens qui criaient, tout le toit s’est effondré et il n’y avait plus un son après», affirme-t-il.

Devant la force du brasier qui a suivi l’explosion, les quelques braves qui se sont arrêtés pour prêter main-forte ont dû rebrousser chemin.

«On entendait les bouteilles de propane qui sautaient, toutes les petites explosions, et puis c’était chaud, on n’a pas eu le choix de s’éloigner, on ne pouvait pas rien faire, c’est vraiment dégueulasse», témoigne Jonathan Marquis.

Photo Agence QMI, Pierre Laurent

Trois personnes manquent à l’appel après l’explosion survenue chez Propane Lafortune, une entreprise située sur le rang de la Rivière Nord à Saint-Roch-de-l’Achigan.

Les citoyens qui se trouvent à moins d’un kilomètre du bâtiment ont été évacués par mesure préventive.