Vivre les affres inutiles du regret

Je suis une femme de 92 ans qui vit de plus en plus mal avec certaines pensées concernant mon passé, et je crois que vous êtes la seule personne à qui je peux me confier sans en avoir honte.

Mon mari est décédé il y a plus de 15 ans. Nous avons eu cinq enfants, toutes des bonnes personnes. À son décès, il m’avait fallu rencontrer un psychologue six ou sept fois pour passer au travers, et on dirait que tout à coup, je me retrouve au même point sans savoir pourquoi.

Après deux ans de mariage, mon mari s’était fait enlever un lobe pulmonaire. Par la suite, il a toujours eu une santé plus fragile que la mienne, ce qui ne l’a pas empêché de travailler fort pour payer l’école privée à tous nos enfants.

Mais cet homme vaillant m’a quand même joué des tours au cours de notre vie commune. Avec le recul, je me trouve même bonasse d’avoir gobé ses mensonges. Comme la fois que j’avais découvert dans son portefeuille le billet d’un rendez-vous au restaurant avec une dame. Il avait nié et juré sur la tête de nos enfants qu’il ne s’agissait pas de ce à quoi je pouvais penser. Et je l’ai bêtement cru.

À plusieurs reprises j’aurais dû le confronter à certains de ses mensonges, mais je ne l’ai jamais fait, tout en restant troublée par sa capacité à me mener en bateau. Pour être totalement franche, la religion m’a beaucoup freinée dans ma vie intime avec lui. Je ne crois pas m’être jamais montrée nue de clarté devant lui.

Dans les derniers moments de sa vie, alors que j’en prenais soin avec l’aide d’une préposée fournie par le CLSC, cette dernière est venue me chercher dans la cuisine en hurlant « Vite, votre mari vous demande ! » En entrant dans la chambre, je l’ai aperçu tenant son gros pénis en érection dans sa main en me souriant de toutes ses dents. J’ai figé net !

Jusqu’à la fin, il a été vigoureux sur ce plan et il m’a toujours reproché ma froideur. C’est pourquoi ça m’obsède de penser qu’il a dû me tromper souvent sans que je le sache, lui qui n’a jamais été capable de me dire que j’étais belle. Heureusement, j’ai mes enfants qui ne savent rien de tout ce qui m’obsède et qui prennent bien soin de moi. Mais comment cesser d’y penser ? Comment me convaincre qu’il m’aimait vraiment ?

Une femme qui se sent mal

On ne vous a jamais dit qu’il vaut toujours mieux laisser le passé au passé, puisque de toute façon il est trop tard pour y changer quoi que ce soit ? Vous et votre mari avez donné le maximum à vos enfants et ça doit rester la principale réalisation de votre vie, celle qui vous comble le plus. Quelques rencontres avec un psychologue vous aideraient certainement à calmer vos angoisses existentielles et vous convaincre qu’un homme qui a passé sa vie entière avec vous en bandant jusque sur son lit de mort devait certainement, à sa façon, vous aimer.