CAPONI, Diane



À Montréal, le dimanche 8 janvier 2023 est décédée, à l'âge de 72 ans, Mme Diane Caponi.Elle laisse dans le deuil ses fils François et Pascal (Clara), ses petits-enfants Sophia-Lin, Andy et Jet, le père de ses enfants Richard, son frère Normand (Danielle), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 15 janvier 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h.