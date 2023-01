Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

L’origine du mal

Avec ce troisième long métrage, coproduit par le Québec, le cinéaste français Sébastien Marnier (L’heure de la sortie) propose un étonnant thriller aux accents de comédie noire. L’actrice Laure Calamy se glisse dans la peau d’une femme modeste qui part à la rencontre d’un père qu’elle n’a jamais connu et qui tombe sur une famille aussi excentrique qu’inquiétante. Soulignons l’excellente trame musicale des Québécois Philippe Brault et Pierre Lapointe et la performance percutante de Suzanne Clément dans un rôle de soutien assez surprenant.

► Où : en salle

— Maxime Demers

Essayez donc de ne pas rire

Qu’est-ce qui est plus drôle que des humoristes aux prises avec un fou rire incontrôlable ? Après le visionnement des premiers épisodes de LOL : Qui rira le dernier ?, on peut suggérer des humoristes qui essayent de ne pas rire des folies de leurs camarades tout aussi humoristes. Animée de main de maître par Patrick Huard, cette adaptation québécoise d’un format japonais dans lequel une dizaine de comiques réunis dans une même demeure pendant six heures doivent garder leur sérieux pour éviter l’élimination constitue la merveilleuse façon d’oublier que votre épicerie coûte trop cher et que votre hypothèque appelle à l’aide. Avec Rachid Badouri, Virginie Fortin, Marie-Lyne Joncas, Édith Cochrane, Laurent Paquin, Richardson Zéphyr, Mathieu Dufour, Arnaud Soly, Christine Morency et Yves P. Pelletier.

► Où : sur Amazon Prime

— Cédric Bélanger

Les Grandes Crues – Su’l gros vin

Après six années de tournées, le chemin des Grandes Crues se sépare. Mais Marie-Lyne Joncas et Ève Côté laissent derrière elles leur premier spectacle, Su’l gros vin, qui vivra désormais dans son intégralité sur la plateforme Crave.

Oui, c’est cru. Eh oui, c’est vulgaire. Mais c’est surtout franchement hilarant et aussi rafraîchissant qu’un verre de sauvignon blanc en plein été. Bref, ça se savoure sans modération... et, évidemment, sans les enfants !

► Où : sur Crave

— Bruno Lapointe