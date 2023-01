Affaire Jordan Peterson: protégeons l'individualité

Jordan Peterson est l’un des intellectuels les plus influents au Canada, sinon de l’univers anglo-saxon. Il est psychologue clinicien, professeur émérite à l’Université de Toronto, auteur à succès et une célébrité des médias sociaux avec 3,7 millions d’abonnés sur Twitter.

Rééducation

Récemment, l’Ordre des psychologues de l’Ontario a sommé Peterson de suivre une « formation » en médias sociaux à un coût de 225 $ l’heure, à ses frais, pour une durée indéterminée. À défaut d’obtempérer, l’Ordre suspendra sa licence.

L’Ordre ne reproche à Peterson aucune faute professionnelle. Aucun patient n’a jamais porté plainte. En revanche, quelques cyber-wokes dénoncent ses interventions à titre personnel dans les médias sociaux. L’Ordre, en bon vassal des nouveaux inquisiteurs, désapprouve donc que Peterson ait tweeté son soutien à Poilievre et rédigé quelques commentaires caustiques envers Trudeau.

Cette « formation », qui rappelle ostensiblement les camps de rééducation politique de l’ère maoïste, soulève un enjeu sociétal crucial : un ordre professionnel ou un employeur ont-ils la légitimité d’imposer une orthodoxie politique et de s’autoproclamer police de la pensée ?

La réponse devrait être un « Non » cinglant et catégorique. Un « Non » qui sonne le glas de la culture de l’annulation à laquelle nous avons manifestement donné trop de latitude. Un « Non » qui réhabilite la liberté d’opinion et d’expression et condamne l’intimidation.

Ce « Non », c’est Justin Trudeau qui devrait le déclamer !

Parole

En février dernier, Trudeau avait tweeté : « Les Canadiens ont le droit de protester, d’être en désaccord avec leur gouvernement et de faire entendre leur voix. Nous protégerons toujours ce droit. » L’affaire Peterson est l’occasion pour Trudeau de prouver qu’il est un homme de parole.

Et s’il avait le courage de ses tweets, il proposerait une politique pour endiguer la discrimination politique en milieu de travail. Après tout, d’importants efforts sont déployés pour interdire la discrimination raciale, sexuelle, etc. On trouve naturel de protéger l’identité de genre. Alors protégeons maintenant l’individualité !