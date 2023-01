«Balle de bris»: dans les coulisses du duel entre Auger-Aliassime et Nadal

MELBOURNE, Australie | C’est un Félix Auger-Aliassime en apparence fébrile et anxieux, mais surtout motivé par un désir profond de battre Rafael Nadal sur sa terre, à Roland-Garros, qui est notamment mis en vedette dans le cinquième épisode de la série documentaire de Netflix Balle de bris, disponible depuis vendredi.

«Tous les joueurs qui ont gagné à ce niveau, leur défi le plus grand aura été de battre un joueur comme Nadal, ici. Mais je crois aussi qu’il faut croire en soi-même, qu’on peut arriver à battre même les meilleurs», dira le Québécois en regardant des vidéos d’archives de «l’ogre de l’ocre», pendant qu’il reçoit des traitements dans le manoir qu’il avait loué à Paris, en juin dernier.

Attendue par les passionnées de la petite balle jaune depuis plusieurs semaines, la série est produite par les mêmes créateurs que la très populaire Formule 1: Pilote de leur destin (Drive to Survive, en anglais).

Déjà, cette semaine, certains extraits avaient filtré, dont celui où l’Australien Nick Kyrgios, le «bad boy» du tennis, raconte dans le premier épisode qu’il buvait énormément d’alcool au début de sa carrière.

Dans les coulisses d’un grand duel

Le cinquième épisode, intitulé Le roi de la terre battue, ne contient pas de révélations aussi importantes. Même qu’au départ, les plus grands fans du Québécois auront sans doute l’impression de ne pas apprendre grand-chose.

AFP

Mais plus les minutes passent, plus le spectateur entre dans les coulisses. On y voit Félix jeter un œil à la fin du match de troisième tour de Nadal dans un corridor, entouré de membres de son équipe.

«Il n’a pas encore gagné!», lui lance alors à la blague son entraîneur Frédéric Fontang, au moment où l’Espagnol n’est qu’à deux petits points de s’offrir un rendez-vous avec son protégé.

On y voit aussi Félix s’échauffer aux côtés de «Rafa» tout juste avant d’entrer sur le Philippe-Chatrier pour ce qui deviendra une confrontation d’anthologie.

Car à ce jour, Auger-Aliassime demeure l’un des trois seuls joueurs dans l’histoire, avec Novak Djokovic et John Isner, à avoir poussé à la limite des cinq manches l’éventuel détenteur de 14 titres à la Porte d’Auteuil.

AFP

Mais même si Netflix verse souvent dans la fiction, cette fois, le scénario ne changera pas: Félix, alors neuvième mondial, sera éliminé au quatrième tour et Nadal demeurera le roi de la terre battue, battant en finale Casper Ruud, l’autre joueur mis en lumière dans cet épisode.

Félix a aimé l’expérience

L’épisode n’était pas encore disponible quand Le Journal a rencontré Félix vendredi, à Melbourne. Et le Québécois ne l’avait pas vu non plus, lui qui avait aimé la première saison de Pilote de leur destin, il y a quelques années.

Mais il n’avait «rien de négatif» à dire sur cette expérience. Au contraire, même.

«Ce n’était rien de contraignant, j’ai pris du plaisir à le faire, a-t-il souligné. Ils ont été très humains dans leur approche, ils ont accepté les limites qu’on mettait dans notre intimité.»

La saga «Toni Nadal»

En plus de mettre l’accent sur le duel entre l’Espagnol et le Québécois, Le roi de la terre battue nous replonge dans la «saga Toni Nadal».

Conseiller de Félix, mais aussi oncle et ancien entraîneur de «Rafa», l’Espagnol avait dit ouvertement à Paris qu’il ne souhaitait pas voir son neveu perdre la confrontation.

Cette déclaration lui avait valu son lot de critiques, dont celles de Patrick Mouratoglou, qui a longtemps entraîné le légendaire Serena Williams.

«Ç’a toujours été clair, quand on a commencé à travailler ensemble, que si j’affrontais “Rafa”, il l’encouragerait lui. Il ne voudrait pas que je batte son neveu», soulignera toutefois Auger-Aliassime.

Les cinq premiers épisodes de Balle de bris sont désormais disponibles sur Netflix. Les cinq suivants, qui porteront sur la seconde moitié de la saison 2022, le seront en juin.