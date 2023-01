Côte-des-Neiges: une femme retrouvée inanimée sur une voie de service

Une femme a été retrouvée vendredi soir inanimée au milieu d'une voie de service dans l’arrondissement Côte-des-Neiges, à Montréal.

Un appel a été lancé au 911 vers 20h jeudi, rapportant qu’une femme était couchée au milieu de la voie de service du boulevard Décarie, près de l’intersection Jean-Talon, d’après la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Mariane Allaire Morin.

Le décès de la victime, âgée de 40 ans, a été constaté quelques temps après par les paramédics. Elle était blessée au haut du corps.

La scène a été protégée et les enquêteurs du SPVM ont été dépêchés sur place pour déterminer les causes et circonstances de l’évènement.