COVID-19: les hospitalisations sous la barre des 2000

Les hospitalisations liées à la COVID-19 continuent de fondre à travers la province pour descendre sous la barre des 2000, selon le plus récent bilan de Santé Québec.

• À lire aussi: XBB.1.5, le sous-variant le plus transmissible à ce jour

Au total, 1989 personnes atteintes de la COVID-19 occupent un lit d’hôpital (-37), dont 49 aux soins intensifs (+5).

On compte aussi 12 décès supplémentaires liés au virus. Deux sont survenus dans les 24 dernières heures, quatre il y a entre deux et sept jours et six il y a plus d’une semaine.

Dans les centres de dépistage, 636 nouvelles infections ont été détectées alors que 42 tests rapides positifs ont été déclarés via la plateforme du gouvernement.

Dans le réseau de la santé, la situation continue de s’améliorer alors que 2228 travailleurs sont absents en raison de la COVID-19, une baisse de 326 par rapport à la veille.