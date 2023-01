Décès de Lisa Marie Presley: «Une autre tragédie qui secoue la famille» - Martin Fontaine

Martin Fontaine n’a rencontré Lisa Marie Presley que deux fois, mais il était aussi sous le choc quand il a appris la mort tragique de la fille du King.

• À lire aussi: La vie tumultueuse de Lisa Marie Presley

• À lire aussi: Décès de Lisa Marie Presley: des vedettes sous le choc

« C’est une autre tragédie qui secoue la famille », a signalé celui qui est devenu célèbre en personnifiant le King sur scène pendant presque trois décennies.

WENN

Martin Fontaine croit que Lisa Marie ne s’est jamais remise de la mort de son fils, Benjamin Keough, qui s’est enlevé la vie à l’âge de 27 ans, en juillet 2020.

« On l’a vue aux Golden Globes (mardi soir). Elle avait l’air triste, maganée, malheureuse. Je pense qu’elle est morte de chagrin. »

Méfiante

Les seules rencontres entre Martin Fontaine et Lisa Marie Presley ont eu lieu à Las Vegas, en 2015, dans le cadre d’une série de représentations du spectacle Elvis Experience au Westgate Resort & Casino.

La première n’a pas été marquante. C’était à la fête après le spectacle et Lisa Marie se tenait loin, assise, en retrait. « Tu sens que c’est une personne qui était renfermée. »

Martin Fontaine conserve un meilleur souvenir de la seconde, survenue par hasard dans un restaurant, quelques jours plus tard. Elle lui était apparue beaucoup moins méfiante et plus chaleureuse.

« Elle m’avait reconnu, m’avait dit que je faisais quasiment partie de la famille et qu’elle avait aimé le spectacle. J’étais heureux qu’elle apprécie le show. »