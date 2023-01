Départ de Sophie Brochu: QS réclame une commission parlementaire d’urgence

Québec solidaire demande au gouvernement Legault de tenir une commission parlementaire d’urgence afin que Sophie Brochu vienne donner son point de vue sur le rôle que doit avoir Hydro-Québec, avant la fin de son mandat.

Le gouvernement s’était d’ailleurs engagé à tenir une telle audience, en adoptant une motion en mars dernier, a rappelé Gabriel Nadeau-Dubois dans un communiqué de presse émis vendredi matin. Or, cette audience n’a jamais eu lieu.

«La CAQ s’était engagée à inviter Sophie Brochu en commission parlementaire, mais elle refuse de tenir parole malgré trois demandes de Québec solidaire. Il y a anguille sous roche. Pourquoi refuser que Mme Brochu vienne exposer la vision contenue dans son Plan stratégique? Est-ce pour éviter de déplaire à Pierre Fitzgibbon? Tout ça manque de transparence», s’est insurgé M. Nadeau-Dubois.

Le porte-parole solidaire dit craindre que les visées personnelles de Pierre Fitzgibbon prennent le dessus sur les objectifs de transition énergétique. Il souhaite un «vrai débat transparent» sur le rôle d’Hydro-Québec, qui selon lui doit être de «décarboner le Québec et garantir de l’électricité abordable aux Québécois», et non de «vendre à rabais l’électricité québécoise pour attirer des multinationales.»

«Hydro-Québec ne doit pas devenir Hydro-Legault. La transition énergétique, ça ne peut pas se planifier derrière des portes closes, encore moins dans la tête de Pierre Fitzgibbon», a poursuivi Gabriel Nadeau-Dubois.

Le mandat de Sophie Brochu se termine le 11 avril. La grande patronne d’Hydro-Québec a annoncé lundi qu’elle quittera ses fonctions à ce moment-là.