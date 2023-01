Deux tiers des Québécois ne sauraient pas quelles habitudes favoriser pour prévenir l'Alzheimer

De saines habitudes de vie pourraient aider à prévenir la maladie d’Alzheimer qui risque de toucher 360 000 personnes d’ici 2050 au Québec, pourtant la majorité des Québécois ne sauraient pas quels changements opérer dans leur quotidien.

Un récent sondage réalisé par Leger pour l’application Lucilab a révélé que seulement 33 % des Québécois savent sur quelles habitudes agir pour prévenir la maladie d’Alzheimer.

« Pratiquer une variété d’activités intellectuellement stimulantes, être actif physiquement et bien manger sont trois exemples de ce qu’on peut faire pour agir en prévention » a expliqué Dre Isabelle Lussier, spécialisée en neuroscience cognitive et directrice de la recherche et de l’intervention chez Lucilab, une application propose aux personnes âgées de 45 à 70 ans de se faire accompagner gratuitement par des conseiller(ère)s dans l’adoption d’habitudes de vie favorables à la santé du cerveau.

En effet, jusqu’à 40 % des cas de maladie d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs sont attribuables à des facteurs de risque modifiables, dont la plupart sont liés au mode de vie.

Pourtant, seulement 37 % des adultes de 45 à 64 ans sont considérés comme « actifs » dans les activités physiques et de transport et plus de 80 % des personnes de 51 ans et plus ne consommeraient habituellement pas le minimum de portions de légumes et fruits recommandés pour leur âge.

La moitié des Québécois seraient motivés à améliorer leurs habitudes de vie afin de réduire leur risque , mais seulement le tiers des répondants sauraient concrètement quoi faire, selon le sondage réalisé par Léger Marketing auprès de 1 521 personnes.

Avec le vieillissement de la population et en l’absence de traitement curatif, les cas d’Alzheimer pourraient augmenter de 145 %, pour atteindre 360 000 personnes d’ici 2050 au Québec.