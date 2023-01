Djokovic ou le début d’un temps nouveau?

MELBOURNE, Australie | Roger Federer et Serena Williams sont partis. Rafael Nadal ne sait plus gagner. Le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, est blessé. Derrière, les jeunes poussent. Ces Internationaux d’Australie pourraient donc marquer le début d’un temps nouveau.

Mais il y a un mais. Et ce « mais », il se nomme Novak Djokovic, qui fera son retour sur ses terrains chéris de Melbourne, après avoir été expulsé l’an dernier, car le Serbe n’était pas vacciné contre la COVID-19.

Assistera-t-on à un 10e couronnement de « Djoko » au Rod Laver Arena ? L’un des jeunes loups est-il prêt à ravir sa couronne dans ce stade où le « Djoker » ne savait plus perdre ? Chez les femmes, la Polonaise Iga Swiatek peut-elle demeurer l’incontestée reine du circuit ?

Il y aura aussi pas moins de sept Canadiens en lice à Melbourne : Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Vasek Pospisil, Leylah Fernandez, Bianca Andreescu, Rebecca Marino et l’inattendue Katherine Sebov, issue des qualifications à 24 ans.

Novak Djokovic

Quatrième favori

Premier match : Lundi soir ou mardi dans la nuit, c. Roberto Carballes Baena (75e)

La dernière défaite de Djokovic à l’Open d’Australie remonte à 2018, quand l’inattendu Sud-Coréen Hyeong Chung lui avait barré la route en ronde des 16. Mais depuis, il y a enchaîné trois titres, et il était le favori pour en empocher un quatrième consécutif l’an dernier, avant son expulsion à la veille du tournoi. « Djoko » n’a pas eu de soucis à entrer au pays cette fois. Le 5e mondial y a d’ailleurs disputé un tournoi la semaine dernière, à Adélaïde, où il a notamment lavé Daniil Medvedev en deux petites manches. Il avait aussi conclu la dernière campagne en remportant la Finale de l’ATP. Avec un 10e titre ici, Djokovic éclipserait son propre record, mais il égalerait aussi la marque de 22 titres majeurs de son plus grand rival, Rafael Nadal.

Rafael Nadal

Favori

Premier match : Dimanche vers 22 h 30, c. Jack Draper (40e)

Parlant de Nadal, ça ne va pas du tout pour le 2e mondial depuis son forfait avant l’attendue demi-finale de Wimbledon, qui devait l’opposer à Nick Kyrgios. L’Espagnol a perdu ses deux duels à la United Cup en ce début de saison, mais il n’avait aussi remporté que deux matchs à ses quatre derniers tournois de 2022. À cela s’ajoute un tableau très compliqué pour « Rafa » qui, du haut de ses 36 ans et malgré ses nombreux pépins physiques, balaye du revers de la main toutes les questions sur une éventuelle retraite. S’il passe au travers du défi Jack Draper d’entrée de jeu, le champion en titre pourrait potentiellement retrouver sur sa route des noms comme ceux de Frances Tiafoe, qui l’avait battu au US Open, Stefanos Tsitsipas ou Félix Auger-Aliassime.

Casper Ruud

Deuxième favori

Premier match : Lundi soir ou mardi dans la nuit, c. Thomas Machac (115e)

Est-ce parce qu’il porte le même prénom qu’un gentil fantôme que le Norvégien sombre si souvent dans l’oubli ? Toujours est-il que Ruud a été l’un des hommes forts de la dernière saison, atteignant la finale notamment à Roland-Garros, au US Open et à la Finale de l’ATP (rien de moins). Le défi pour Ruud est maintenant de s’illustrer dans ces grands moments, durant lesquels il semble encore manquer de confiance. On l’a vu à Paris, face à Rafael Nadal, ou à Turin, contre Novak Djokovic. Longtemps considéré comme un joueur surtout à l’aise sur terre battue, le sympathique athlète de 24 ans a démontré au cours des derniers mois qu’il peut être aussi redoutable sur surface dure.

Félix Auger-Aliassime

Sixième favori

Premier match : Lundi vers minuit 45, c. Vasek Pospisil (94e)

Le Québécois le répète : après avoir glané quatre titres ATP 250 ou 500 l’an passé, le prochain objectif, ce sont les grandes victoires. Comme celles dans les tournois majeurs. S’il ne se met pas la pression de clamer qu’il souhaite remporter le trophée à Melbourne, Félix reconnaît qu’il aime l’endroit. L’an dernier, il y avait atteint les quarts de finale et il n’était qu’à un point de battre Daniil Medvedev pour une place dans le carré d’as. Auger-Aliassime, 22 ans, pourra-t-il surfer sur ses prouesses des récents mois afin de connaître à nouveau un long parcours en Australie ? Car attention, c’est une arme à double tranchant. Une sortie expéditive lui ferait perdre de précieux points au classement.

Nick Kyrgios

19e favori

Premier match : Lundi soir ou mardi dans la nuit, c. Roman Safiullin (98e)

« L’enfant terrible » du tennis s’est légèrement assagi. Fort d’une finale à Wimbledon l’an dernier et d’un quart de finale au US Open, perdu au terme d’une longue bataille avec Karen Khachanov, Kyrgios clame que ce qui importe désormais pour lui, ce sont les performances en Grand Chelem. En Australie, il sera chez lui, devant une foule survoltée. Il pourra se produire sur les plus grands terrains. Les ingrédients semblent réunis pour que l’Australien se donne en spectacle. Est-ce que ce sera par des coups spectaculaires ou ces excès de colère auxquels il s’adonne encore parfois quand les choses ne se déroulent pas à son goût ? Chose certaine, l’Australien sera intéressant à suivre.

Iga Swiatek

Favorite

Premier match : Lundi à 3 h c. Jule Niemeier (68e)

À seulement 21 ans, la Polonaise a été la reine incontestée de la dernière saison. Son palmarès a rappelé la domination des plus grandes : deux trophées majeurs, à Paris et New York, un total de huit titres WTA, 37 victoires consécutives au printemps et, bien sûr, le premier rang mondial, qu’elle occupe maintenant depuis 40 semaines. À cela s’ajoute toutefois une pression énorme. Et Swiatek est humaine. Elle l’a montré durant la seconde moitié de la campagne avec quelques défaites inattendues, dont à Toronto, où elle a perdu devant Beatriz Haddad Maia, ou à Cincinnati, où elle a baissé pavillon devant Madison Keys. Elle est la grande favorite, mais d’autres joueuses sont aussi en belle forme, et au tennis féminin, nous ne sommes jamais bien loin d’une surprise...

Ons Jabeur

Deuxième favorite

Premier match : Lundi soir ou mardi dans la nuit, c. Tamara Zidansek (88e)

La sympathique Tunisienne fait des flammèches sur le circuit depuis deux ans, devenant notamment la première joueuse africaine et arabe à remporter un titre WTA 1000. C’était à Madrid, en 2022. Ses belles prouesses ne se sont toutefois pas encore traduites par des triomphes en Grand Chelem. Pourtant, Jabeur a été tout près à deux occasions l’an dernier, à Wimbledon et au US Open, mais chaque fois, l’athlète de 28 ans est passée à côté de son grand moment. Ce qui demeure positif dans tout cela, c’est qu’elle a maintenant l’expérience de ces finales d’importance, ce qui fera d’elle, à nouveau, l’une des joueuses à surveiller en Australie. Mais aussi, tout au long de la prochaine saison.

Aryna Sabalenka

Cinquième favorite

Premier match : Lundi soir ou mardi dans la nuit, c. Tereza Martincova (73e)

En voilà une autre qui domine depuis quelques saisons, sans jamais avoir réussi encore à mettre la main sur un titre majeur. La bonne nouvelle est que Sabalenka a démontré, dans la seconde moitié de 2022, que ses ennuis au service (et les nombreuses doubles fautes qui en découlaient) sont maintenant derrière elle. Cela s’est traduit par quelques bons parcours, dont une demi-finale à New York et une finale au tournoi de fin d’année. La grande cogneuse a été l’une des premières championnes de 2023, s’imposant la semaine dernière à Adélaïde. La Bélarussienne, c’est la puissance à l’état pur. Elle pourrait bien s’amuser au Melbourne Park durant la prochaine quinzaine.

Caroline Garcia

Quatrième favorite

Premier match : Lundi soir ou mardi dans la nuit, c. Katherine Sebov (191e)

On la savait talentueuse, mais à 29 ans, on n’attendait plus réellement la Française au jeu à la fois puissant et méthodique. Et pourtant, Garcia en a mis plein les yeux dans les dernières semaines de 2022. Surtout dans les grands tournois, comme au US Open, où elle a atteint le carré d’as, puis au Masters de fin d’année, où elle s’est adjugé le titre, ce qui lui a permis du même coup de gravir les échelons du classement à vitesse grand V. Pour ses débuts dans le grand tableau d’un tournoi majeur, la Canadienne Katherine Sebov, issue des qualifications, aurait sans doute préféré une autre adversaire que cette joueuse qui, lorsqu’elle se trouve dans sa zone de confort, est un véritable rouleau compresseur.

Leylah Fernandez

39e mondial

Premier match : Lundi soir ou mardi dans la nuit, c. Alizé Cornet (34e)

Après une performance éblouissante à Roland-Garros, où elle a fait montre de tout son caractère pour atteindre les quarts de finale, Leylah a perdu sa belle erre d’aller. Il lui a fallu du temps pour retrouver son rythme après qu’une fracture de stress au pied l’a contrainte à demeurer loin des terrains pendant près de deux mois. La Québécoise, toujours entraînée par son père Jorge, a ajouté à son équipe dans les dernières semaines un autre conseiller, Julian Alonso, qui l’accompagne en Australie. Le partenariat semble avoir porté ses fruits : à son premier tournoi de la saison, à Auckland, la petite gauchère a atteint les quarts en simple et la finale en double. Le tirage au sort à Melbourne ne lui a toutefois pas fait de cadeau : Alizé Cornet est une adversaire redoutable. Ce sera un grand test pour commencer.