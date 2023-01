Est-ce que le téléphone intelligent nous rend bêtes?

Trouvez-vous que les contacts visuels sont plus fuyants qu’avant? Les sourires plus rares? À l’épicerie, dans les files d’attente et même aux comptoirs de réceptions, là où normalement on s’attend à un minimum de courtoisie.

Est-ce le téléphone intelligent qui nous rend bêtes? Chacun dans notre bulle virtuelle, nous coupant du réel?

Ou est-ce une conséquence indirecte de la détérioration de la santé mentale de la population, bien documentée par une kyrielle d’études ici et ailleurs? Même avant la COVID.

Les liens font du bien

Quelles qu’en soient les causes, l’absence de contacts visuels a des conséquences sur notre capacité à créer des liens sociaux dans la vie réelle.

Pas d’échange de regards. Pas de sourire. Pas d’interaction.

Pas d’interaction. Pas de possibilités de se connaître, de développer une amitié ou un lien de solidarité.

Le contact visuel est le point de départ d’une relation au-delà des écrans. Il permet le sourire qui brise l’isolement et crée de la cohésion.

C’est le premier maillon de notre tissu social.

Résilience

Plusieurs études ont démontré que la qualité du tissu social contribue à la résilience des communautés et au bonheur. L’implication citoyenne aussi.

Les gens qui se connaissent dans un quartier ou un village ont tendance à s’entraider davantage. De belles histoires de solidarité ont été vécues durant le grand verglas, la COVID et bien au-delà.

Il n’y a cependant pas besoin de crises pour mesurer les impacts positifs des liens sociaux sur le bien-être, la santé mentale et même la santé physique.

À l’inverse, des études ont démontré que l’individualisme et le «chacun pour soi» augmentent les risques de dépression.

Effet domino

Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, comme d’autres, l’effilochage de plus en plus visible de notre tissu social m’inquiète.

Je pense que la courtoisie est un liant pouvant contribuer à la création de dynamiques vertueuses bénéfiques à tout le monde.

C’est gratuit, contagieux et ça fait du bien. Pensez à l’effet d’un sourire quand vous bougonnez!

Des analyses neurologiques ont démontré que lorsque l’on voit un sourire, notre cortex orbital frontal s’active, ayant l’effet d’une récompense sensorielle, ce qui nous pousse aussi à sourire. Les substances chimiques sécrétées auraient un effet immédiat sur notre bien-être. Même lorsque notre propre sourire est forcé!

Que dire de ce que l’on ressent lorsqu’un client nous laisse passer devant lui à la caisse, voyant qu’on a seulement quelques items? Ce petit geste bienveillant peut changer l’atmosphère de notre journée. Il donne aussi envie de faire pareil à la prochaine occasion.

À l’inverse lorsque des gens nous dépassent dans une file sans nous regarder, on devient irrité parce qu’on ne se sent pas respecté.

Tout ça pour dire qu’on est tous un petit bout du tissu social qui nous protège individuellement et collectivement. Chacun de nous a entre les mains un des fils qui le tisse par nos comportements. Chaque regard, chaque sourire et chaque geste bienveillant contribuent à le rendre plus solide et agréable quotidiennement.