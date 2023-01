HBO Max: une première hausse des tarifs

La plateforme de visionnement HBO Max, qui a vu le jour en mai 2020, a connu sa première hausse tarifaire jeudi.

Ainsi, les abonnés au plan de visionnement sans publicité doivent désormais débourser 15,99 $ US par mois, soit une hausse de 1 $US. Cela représente 0,50 $US de moins que pour le plan standard de Netflix (15,49 $US/mois). Les abonnés au plan HBO Max avec publicité ne verront toutefois pas leurs frais augmenter puisqu’ils resteront à 9,99 $ US le mois, a rapporté CNN Business.

«Cette augmentation de prix de 1 $ nous permettra de continuer à investir dans la fourniture d’une programmation encore plus culturelle et dans l’amélioration de l’expérience client pour tous les utilisateurs», a déclaré l’entreprise par voie de communiqué.

Ces hausses de prix surviennent alors que la plateforme connait des moments difficiles.

La plateforme de diffusion en continu s’était attiré les foudres de ses abonnées après avoir retiré de nombreuses émissions de sa collection, comme «Westworld» et «Rise by Wolves» afin de réduire les coûts pour l’entreprise.

Cette hausse n’est toutefois pas surprenante puisque Gunnar Weidenfels directeur financier de Warner Bros. Discovery, la société mère de la plateforme, a déclaré la semaine dernière «qu’il n’y avait aucun doute que les prix des produits [de la plateforme] étaient vraiment trop bas».