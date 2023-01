La liste d'écoute de QUB musique du 13 janvier 2023

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés? Charles Laplante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

HIDEAWAY - Vol. 1 - Mayfly ****

L’année débute en force avec ce nouvel EP de Mayfly, prometteur duo montréalais constitué de Charlie et Emma. Les artistes de 22 ans ont beau en être à leurs premiers pas dans l’industrie musicale, elles affichent une impressionnante confiance à travers les pièces d’HIDEWAY Vol. 1., qui ont aussi bénéficié de la créativité de Jules Bonneville-Coulombe. L’intro SINKING, très sombre, intrigue déjà en montrant le côté explorateur de Mayfly. Sur sept chansons électro-pop à l’esthétique très léchée, Charlie et Emma prouvent à nouveau, après leur premier EP Essence, que leur force réside dans leurs voix sensibles qui se répondent et s’allient à merveille. Un fondement important, si ce n’est nécessaire, qui leur permet de livrer de manière touchante leurs émois, ainsi que leur combat contre les problèmes de santé mentale. Si le tout est plutôt triste, Mayfly arrive à pondre des Take Me Away et Passenger Seat bien dansantes. Ce ne serait d’ailleurs pas surprenant que les artistes trouvent bien des oreilles à l’extérieur du Québec. (Mélissa Pelletier)

Dying of Everything - Obituary ****

Si l’album homonyme de 2017 est universellement reconnu comme le meilleur album des pionniers d’Obituary depuis le début des années 1990, ce 11e album en est la suite logique. Tout le monde est en forme, surtout l’aîné John Tardy et sa voix éternellement vomissante. On a mal dans le cou à force de hocher la tête en suivant les assauts ténébreux, agressifs et précis. L’opus ose même devenir plus énergique vers la mi-parcours. Bref, du très bon death métal sauce Obituary comme on l’aime. Leur son est tellement distinct qu’ils n’auront jamais besoin d’essayer de réinventer la roue. (Charles Laplante)

Île - Alex Doré ***

Après avoir révélé les pièces Place Parvis et La marée monte l’automne dernier, la musicienne Alex Doré nous présente enfin le reste de son album! On y découvre un univers mélancolique et vaporeux nappé de guitare acoustique et de riches arrangements électroniques, mais surtout de cette voix délicate et chaleureuse qui nous jase entre autres d’amour et de voyages. Accompagnée du multi-instrumentiste Charles Robert, l’artiste a su distiller l’essentiel de son talent d’auteure-compositeure en six très bonnes chansons. Seul bémol: c’est concis et on en aurait pris davantage! (Charles Laplante)

Strays - Margo Price ****

Avec son vécu digne d’un roman et ses qualités d’auteure-compositeure longtemps et inexplicablement snobbées par la scène country de Nashville, Margo Price devient tranquillement l’une des voix les plus pertinentes du genre. Sur ce quatrième album, où elle adopte des influences plus southern rock et pop, elle n’est pas sans nous rappeler la Sheryl Crow du milieu des années 1990. De l’entraînante Been to the Mountain au coucher de soleil évoqué par l’atmosphère de Landfill, nous voilà en présence d’un très bon album country grand public. (Charles Laplante)

Arc - Hibou ****

De passage à Paris avec Hibou, l’Américain Peter Michel a décidé d’y déménager et d’y écrire de jolies pièces folk en français pour le projet Éclo. La fin pour Hibou? La sortie d’Arc nous rassure: pas pour tout de suite. Malgré son côté vaporeux, l’offrande de cinq pièces va droit au but en s’ouvrant sur l’hypnotisant single Night Fell, sûrement le plus efficace du lot. Entre frénésie et mélancolie, la guitare devient l’assise de l’univers teinté de shoegaze et de dream pop. Avec un don certain pour les mélodies contemplatives, l’artiste nous offre ici d’excellentes excuses pour rêvasser. (Mélissa Pelletier)

