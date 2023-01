Match des étoiles: Crosby mousse la candidature de Malkin

Sidney Crosby et Evgeni Malkin n’ont jamais joué ensemble au match des étoiles. Le capitaine des Penguins aimerait que cette année soit la bonne.

Ayant tous les deux participé à quatre matchs des étoiles, Crosby et Malkin ne se sont pourtant jamais côtoyés lors d'une de ces classiques annuelles. Ils pourraient tous deux prendre part à la partie qui aura lieu le 4 février, à Sunrise en Floride.

«Ce serait génial. J’ai hâte de voir ce qu’il va se passer avec le vote des partisans. J'adorerais que "Geno" vienne», a mentionné le numéro 87 au NHL.com, en faisant référence aux trois places restantes dans la formation de la section Métropolitaine.

Rappelons qu’au début du mois, Crosby a été nommé pour le match des étoiles pour la neuvième fois de sa carrière, égalant Jaromir Jagr au deuxième rang de l'histoire des «Pens» à ce chapitre. Mario Lemieux trône au sommet de ce classement avec 13 sélections.

Pour le joueur de 35 ans, il s’agit toujours d’un honneur d’y participer, même si des blessures l’ont empêché de le faire à quatre reprises au cours de ses 18 saisons dans la Ligue nationale de hockey.

«C'est un honneur d'être nommé sur l'équipe d'étoiles. Tu ne sais jamais combien de fois tu auras la chance de le faire, donc tu en profites quand ça passe. J'aime toujours regarder le patineur le plus rapide et le tir le plus fort. Je pense que ces deux compétitions se démarquent le vendredi», a-t-il indiqué.

Crosby mène actuellement son équipe avec 48 points, dont 21 buts, en 40 matchs. Son coéquipier russe le suit de près avec 14 buts et 39 points.