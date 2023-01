Pizza sans croûte aux tomates cerises confites

Voici la pizza parfaite pour les soirs où on veut sauver quelques étapes de préparation ou si on n’a pas envie de cuisiner.

Afin de gagner du temps et pour obtenir une préparation encore plus goûteuse, on a choisi de faire confire les tomates cerises à la poêle.

Puisque c’est toujours meilleur quand c’est convivial, on place la pizza sans croûte au centre de la table pour que chaque convive puisse y tremper des morceaux de pain. Des ingrédients savoureux pour une recette simple, on aime !

■ Portions : 8 portions en entrée, 4 en plat principal

■ Préparation : 15 min

■ Cuisson : 20 min

INGRÉDIENTS

15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

1 oignon, haché finement

1 gousse d’ail, hachée

200 g (1 tasse) de tomates cerises

1 boîte de 796 ml de tomates italiennes, entières

15 ml (1 c. à soupe) de pâte de tomate

15 ml (1 c. à soupe) d’assaisonnement à l’italienne

5 ml (1 c. à thé) de sucre ou de sirop d’érable

1 boule de 170 g de mozzarella frais, déchirée grossièrement (ou 4 boules de bocconcini)

origan frais

pain de campagne ou pain baguette, au goût

PRÉPARATION

▸ Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 425 °F (220 °C).

▸ Dans une grande poêle allant au four, faire revenir les oignons et les tomates cerises dans l’huile pendant 10 minutes ou jusqu’à ce que les tomates commencent à éclater.

▸ Baisser le feu à moyen et ajouter l’ail, les tomates italiennes, la pâte de tomate, l’assaisonnement à l’italienne et le sucre. Écraser légèrement les tomates italiennes à l’aide d’une fourchette. Poursuivre la cuisson 10 minutes afin de laisser la sauce réduire. Poivrer généreusement et saler légèrement.

▸ Déposer le fromage sur la sauce. Cuire au four 5 minutes.

▸ Garnir d’origan frais et d’un mince filet d’huile d’olive. Servir au centre de la table et laisser chacun y tremper des morceaux de pain.

Les conseils d'Annie

Parfois, les tomates en conserve ne sont pas aussi sucrées que souhaité. C’est pourquoi on peut ajouter un peu de sucre afin d’en réduire l’acidité.

On peut aussi ajouter à l’étape 2 de la pancetta, du porc haché ou du tofu émietté. On s’assure de poursuivre la cuisson jusqu’à ce que ce soit bien cuit.

-Nutritionniste et docteure en pharmacie