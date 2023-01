Pratique: nettoyage express

Voici 10 astuces efficaces pour un nettoyage express.

1) Les poêlons et les chaudrons en fonte deviendront impeccables si vous pensez à les mettre dans votre four avant d’activer le cycle de nettoyage.

2) La poussière s’accumule rapidement sur les meubles. Pensez à vérifier votre système de ventilation. Un petit coup d’aspirateur sur toutes vos bouches de ventilation éliminera une bonne quantité de poussière que l’on retrouve dans la maison.

3) On enlève les taches entre les carreaux de céramique de la salle de bain en les frottant avec un mélange de bicarbonate de soude et d’eau de Javel. Utilisez une petite brosse pour effectuer le travail.

4) Les taches de calcaire autour des robinets et sur le pommeau de douche dans la salle de bain disparaissent en les brossant avec du vinaigre blanc ou avec un demi-citron. Au besoin, si le calcaire est difficile à déloger, enroulez à la base des robinets un mouchoir imbibé de vinaigre. Laissez agir une heure avant de rincer.

5) Préparez une solution composée d’une part d’assouplisseur liquide et de trois parts d’eau tiède. Imbibez et essorez un linge pour nettoyer et empêcher la poussière de coller sur les meubles recouverts d’une vitre, le téléviseur, les stores en vinyle et d’aluminium, le dessus du réfrigérateur, etc.

6) Surprenant, mais la crème à raser et une brosse douce élimineront une foule de taches sur le canapé et sur le tapis.

7) Nettoyez en quelques secondes les miettes collées à l’intérieur du grille-pain avec un pinceau sec.

8) Une capsule de savon pour lave-vaisselle dissoute dans un litre d’eau chaude permet de nettoyer manuellement la hotte graisseuse de la cuisinière. Si le filtre est détachable, lavez-le au lave-vaisselle. Sinon, brossez-le avec la solution savonneuse.

9) Enfilez une paire de gants de coton pour déloger la poussière sur les stores horizontaux. Au besoin, vaporisez du nettoyeur à vitres et essuyez les lattes une à une. Après le nettoyage, passez une feuille d’assouplisseur à tissus non usagée sur les stores. La poussière s’y accrochera beaucoup moins.

10) Les traces d’eau et les cernes d’humidité sur le bois disparaissent si on les frotte avec un chiffon imbibé d’huile d’olive.