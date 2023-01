Eli Ankou, un rare Canadien chez les Bills

ORCHARD PARK, NY | Buffalo a tout d’une ville canadienne typique. La neige, les Tim Hortons et la Labatt Bleue font partie du décor. Pourtant, les joueurs canadiens sont une denrée plutôt rare depuis des années et le plaqueur Eli Ankou se réjouit de représenter son pays dans la contrée des Bills.

Dans le vestiaire de l’équipe après un entraînement, dans la banlieue d’Orchard Park, les yeux d’Ankou s’arrondissent et le sourire s’invite lorsque le représentant du Journal l’aborde en lui disant : « Bonjour, Eli, comment ça va ? »

Originaire d’Ottawa d’une mère autochtone du peuple ojibwé et d’un père togolais, Ankou se décrit comme un Canadien francophone-africain-autochtone, sur ses réseaux sociaux.

Ces cultures différentes qui l’ont façonné ont fini par le mener à Buffalo, non sans de nombreux détours.

Embauché comme agent libre après le repêchage de 2017 par les Texans, il a souvent vécu dans ses valises.

Depuis l’automne 2020, après des séjours chez les Jaguars et les Browns, il a été mis sous contrat à dix reprises avec sept équipes différentes. De quoi donner le tournis, mais Ankou s’est installé à Buffalo en novembre 2021 et il se sent enfin à la maison.

« Je suis tombé à ma place ici. J’adore Buffalo ; c’est un marché de football qui ne se compare à aucun autre endroit. Les fans sont vraiment dévoués aux Bills », clame celui qui sait de quoi il parle, lui qui en est à sa neuvième équipe.

Capacité d’adaptation

Si la vie dans la NFL semble souvent glorieuse, pour plusieurs joueurs, c’est plutôt une question de survie.

L’athlète de 28 ans en sait quelque chose, lui qui a été libéré à 11 reprises et échangé une fois. Même les Bills ont mis fin à son contrat en août dernier avant de le ramener au sein de l’équipe d’entraînement le 3 octobre.

« Il faut évoluer avec les circonstances qui se présentent à toi. Il y a des moments où ça m’a découragé, mais je mise sur ma famille et ma fiancée pour m’aider. Ce que je retiens, c’est que les difficultés, comme le succès, c’est temporaire », confie Ankou.

Un sac aux dépens de Brady

À sa sixième saison dans la NFL, le joueur de ligne défensive a pris part à 33 rencontres, dont cinq avec les Bills.

Pas besoin de chercher bien loin pour souligner son moment le plus mémorable. Dans un jeu-questionnaire, si on vous demande quels joueurs canadiens dans l’histoire ont réussi un sac du quart aux dépens de Tom Brady, Ankou sera probablement la seule réponse possible. C’est survenu le 12 décembre 2021, dans un revers face aux Buccaneers.

« Je me rappelle l’avoir attrapé et dans ma tête, je me disais : est-ce que je viens vraiment de sacker Tom Brady ? Il y a tout le temps du monde qui me reparle de ce moment. Mon père travaille au Casino du Lac-Leamy et des gens avec lui reviennent souvent là-dessus. Je n’oublierai jamais ça, mais pour moi, l’important est d’en faire plus », sourit-il.

L’espoir de jouer

Ankou espère obtenir d’autres occasions de se faire valoir avec les Bills. Ennuyé longuement par une blessure à une jambe, il a quitté la liste des blessés cette semaine pour réintégrer l’équipe d’entraînement, dans l’espoir d’une promotion sur l’alignement régulier.

« Je n’ai pas joué cette saison, mais j’ai pu vivre une expérience irremplaçable en étant tous les jours dans un tel environnement. Je suis très excité que les séries commencent », dit-il.