Saison 3 de The White Lotus: ce qu’on en sait pour le moment

Si la seconde saison de The White Lotus fait encore beaucoup parler, les fans de la populaire série - qui ne se sont pas encore remis de la grande finale ayant été diffusée le 11 décembre dernier - ont déjà très hâte d’en savoir plus sur la saison 3. Celle-ci a été confirmée par HBO il y a un moment et depuis, les spéculations vont bon train. Voici ce qu’on sait de cette saison à venir, pour le moment.

Un nouveau lieu... l’Asie?

En entrevue et sur les ondes de différents balados, Mike White a expliqué prévoir un petit changement de continent pour lui, ses collaborateurs et ses personnages pour la saison 3. « Nous avons fait l'Europe, alors peut-être l'Asie, quelque chose de fou comme ça, ce serait amusant », a lancé le réalisateur de 52 ans à Deadline il y a quelques mois.

Le retour d’un personnage de la saison 1

La deuxième saison nous a permis de découvrir de nouveaux personnages interprétés par Aubrey Plaza, Theo James, Meghann Fahy, Michael Imperioli, Will Sharpe, Beatrice Grannò, Haley Lu Richardson et Adam Di Marcoet. Elle nous a également fait retrouver des personnages de la saison 1, dont l’épatante actrice Jennifer Coolidge. Celle-ci a d’ailleurs reporté un Golden Globe pour le rôle de Tanya plus tôt cette semaine à Beverly Hills, en Californie. On chuchote qu’on pourrait revoir l’actrice Connie Britton - qui devait initialement revenir dans la saison 2 - reprendre les traits de Nicole Mossbacher, la femme de pouvoir, que l’on avait connue dans la première saison. Les autres personnages et acteurs sont, pour le moment, tenus secrets.

Le possible sujet

En entrevue après la grande finale de la saison 2, Mike White a évoqué le sujet qui pourrait être traité dans le troisième chapitre de la série. Il a qualifié cette saison à venir de « regard satirique et drôle sur la mort, la religion et la spiritualité orientales. » Il a aussi expliqué avoir mis plusieurs idées de côté pendant la saison 2 et ne pas écarter la possibilité de reprendre celles-ci dans la troisième saison.

Une date de sortie encore inconnue

Le réalisateur a récemment avoué n’avoir terminé le montage de la saison 2 qui se déroule en Italie, que 10 jours avant sa sortie et avoir maintenant besoin de recharger ses batteries. Aucune date de sortie du volume 3 de la série n’a donc encore été confirmée. « Je n'ai pas beaucoup d'essence dans le réservoir, a-t-il confié dans un balado. Je dois donc trouver un moyen de me débrancher et de me rafraîchir ou quelque chose comme ça. »