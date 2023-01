Saks Fifth Avenue veut ajouter un casino à son magasin de New York

La chaîne Saks Fifth Avenue a finalement confirmé qu'elle envisageait d'ajouter un casino à son magasin phare sur la Cinquième Avenue, à New York.

Le grand magasin de luxe, situé entre la 49e est et la 50e est, a envoyé au New York Post des images exclusives du Casino.

Les images montrent des invités élégamment habillés, assis à des tables de roulette, devant des bars chics et sur des chaises rembourrées, avec des cocktails à la main. Ils entrent dans le bâtiment par une entrée séparée, sur un tapis rouge qui s’étend jusque sur le trottoir et s’ouvre sur un vaste hall orné de lustres et de tapis décoratifs.

Le casino s’étendrait sur trois étages à partir du neuvième, où des serveurs à cravates noires serviraient des flûtes de champagne, comme l’a rapporté Richard Baker, président exécutif et chef de la direction de HBC, l‘entreprise propriétaire de Saks.

«Le casino à Saks attirera des touristes du monde entier et ne s’attaquera pas à ceux qui ne devraient pas être dans un casino», a ajouté Baker.

«Nous avons travaillé discrètement avec des groupes communautaires, les théâtres de Broadway, des détaillants et des élus, et nous avons beaucoup de soutien pour un autre type de casino à New York», a déclaré Baker.

L’une des motivations est que la Cinquième avenue a désespérément besoin d’attraction. Cela augmenterait l’affluence des piétons sur l’avenue commerciale iconique, surtout la nuit quand les magasins ferment.

Un casino apportera lumière, sécurité et activité à l’artère commerciale, a ajouté Baker.

Le magasin centenaire a de la concurrence, puisqu’au moins cinq milliardaires sont également en lice pour ce projet.

Le casino de Saks serait similaire à celui qui apparaît dans le film de James Bond, Casino Royale, selon Baker.