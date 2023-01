Un cocktail météo frappe le Québec, plusieurs écoles fermées

Poudrerie, tempête, pluie verglaçante et avertissement de froid extrême: un cocktail météo diversifié s’abattra dans la plupart des régions de la province vendredi, mais s’estompera samedi pour laisser place au soleil dimanche.

• À lire aussi: Quelques flocons pour préparer à la vraie tempête

Pour l’instant, des accumulations variant entre 15 et 40 cm de neige tapisseront le sud et le centre de la province, lors du passage du système dépressionnaire en provenance du Colorado. Dans certaines régions, comme Anticosti, Blanc-Sablon et Chevery, la combinaison de neige et de vents forts causera de la poudrerie à partir de vendredi soir.

Consultez la liste complète des écoles fermées ici

Ces dernières seront accompagnées, par endroits, de pluie verglaçante. Dans la grande région de Montréal, la neige sera mêlée de grésil sur certains secteurs vendredi matin.

En Estrie, 2 à 5 millimètres de verglas affecteront certaines localités, tandis qu’une pluie forte est attendue sur les Îles de la Madeleine, avec près de 40mm de pluie. Ces accumulations persisteront jusqu’à samedi matin.

Dans les secteurs de Rimouski– Mont-Jolie, Matane, Sainte-Anne-des-Monts – Grande-Vallée, parc national de la Gaspésie et Amqui, Environnement Canada prévoit un total de 25 à 40 centimètres de neige d'ici à samedi matin. Certains secteurs de la Baie-des-Chaleurs pourraient aussi connaître une période de neige mêlée de pluie verglaçante dès vendredi soir.

«On prévoit des conditions hivernales dangereuses», a prévenu le service météorologique sur son site web.

Un avertissement de froid extrême est également en vigueur pour le Nord du Québec, dans les régions de Chibougamau et Waskaganish, où le refroidissement éolien fera baisser le mercure à -38°C vendredi durant la nuit et samedi matin.

Photo Agence QMI, Guy Martel

«Restez au sec pour conserver votre chaleur, a conseillé Environnement Canada. Un avertissement de froid extrême est émis lorsque le refroidissement éolien ou les températures très froides présentent un danger élevé pour la santé (engelure, hypothermie, etc.).»

Heureusement, le beau temps reviendra dimanche alors qu’un dégagement est annoncé samedi dans l’ouest, le centre et le sud de la province. Le début de la fin de semaine sera donc marqué d’une alternance de soleil et nuages.