Un PDG du pétrole à la COP: Ottawa et Québec évitent de se prononcer

Ottawa et Québec se font avares de commentaires après la nomination d’un PDG d’une société pétrolière des Émirats arabes unis à la présidence de la prochaine COP, grand-messe annuelle sur la lutte aux changements climatiques.

• À lire aussi: La COP28 présidée par le PDG d'une compagnie pétrolière

• À lire aussi: Les États-Unis et le Japon saluent leur «alignement stratégique» face à la Chine

Sultan Ahmed al-Jaber est le président-directeur général de l’Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), une richissime société d’État et l’un des plus importants conglomérats pétroliers au monde, ainsi que de Masdar, une entreprise d’énergies renouvelables appartenant également en partie au pays du Golfe. M. al-Jaber est aussi ministre de l’Industrie et des Technologies des Émirats.

Sa nomination à la présidence de la COP28, qui doit se tenir à Dubaï au mois de novembre, a suscité son lot de critiques et de rires cyniques depuis son annonce, jeudi.

Appelé à commenter la chose, le cabinet du ministre fédéral de l’Environnement et des Changements climatiques a indiqué que «le ministre [Steven] Guilbeault entend collaborer, plus tard cette année, avec le président de la COP28 de manière à poursuivre la réalisation d’un programme vigoureux et ambitieux sur la lutte aux changements climatiques».

Après avoir rappelé l’ensemble des démarches et les ambitions du Canada en matière de climat, on assure être «plus déterminés que jamais à soutenir la transition mondiale vers des formes d'énergie plus propre et renouvelable, en nous affranchissant de notre dépendance aux combustibles fossiles».

Le Bloc québécois juge la nomination «inappropriée et en flagrante contradiction avec les fondements d’un Sommet international sur le climat» et demande que le ministre Guilbeault fasse «pression» sur les Émirats arabes unis pour revenir sur sa décision.

«Nous dénonçons vivement cette nomination, de même que la mainmise grandissante de l'industrie pétrolière sur les COP, leur influence et leur présence de plus en plus affirmée aux sommets climatiques mondiaux, alors que le pétrole et le gaz sont au cœur du réchauffement climatique», a déclaré par communiqué Monique Pauzé, porte-parole bloquiste en matière d’Environnement.

Du côté de Québec, le cabinet du ministre Benoit Charrette fait savoir qu’il «jugera la présidence de la COP28 au leadership qu'elle assumera lors de cette dernière».

Sans surprise, la nomination d’un dirigeant du pétrole est restée au travers de la gorge des organisations écologistes, à commencer par Greenpeace International, qui a qualifié la chose de «profondément alarmante» sur Twitter.

«S'il ne démissionne pas de son poste de PDG, cela équivaudra à une prise de contrôle totale des négociations des Nations unies sur le climat par une compagnie pétrolière nationale et les lobbyistes associés aux combustibles fossiles», a déclaré Tasneem Essop, dirigeante du Climate Action Network, qui regroupe près de 2000 organisations à travers le monde.

Rappelons qu’Ottawa avait été vertement critiqué pour avoir accueilli des représentants de l’industrie des énergies fossiles sous son chapiteau lors de la dernière COP sur le climat qui se déroulait en Égypte, à l’automne.

- Avec la collaboration de Gabriel Côté