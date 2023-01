Un Québécois de 20 ans parmi les étoiles de la ECHL

À sa première saison chez les professionnels, Patrick Guay a réussi un tour de force en obtenant une invitation au match des étoiles de la ECHL qui aura lieu lundi à Norfolk, en Virginie.

• À lire aussi: [EN IMAGES] «Je t’aime Montréal!»: P.K. Subban honoré par le Canadien

Il a reçu cet honneur après avoir récolté 22 points en seulement 21 rencontres avec les Ghost Pirates de Savannah.

«Je vois cela comme un bonbon, a indiqué Patrick Guay. Je ne vois pas cela comme une grosse affaire, mais c’est le fun d’avoir été choisi.»

« Je vais essayer de m’amuser le plus possible. C’est une belle expérience.»

Le Québécois avait une bonne raison de rater plusieurs rencontres avec son équipe.

«Je n’ai pas beaucoup joué dans la ECHL parce que j’ai été rappelé à plusieurs reprises à Henderson dans la Ligue américaine (filiale des Golden Knights de Las Vegas), a-t-il expliqué.»

«Je suis dans une saison d’apprentissage et de développement. À date, ça se passe bien.»

Les yeux sur son rêve

Guay a été un choix de cinquième tour des Golden Knights au dernier repêchage. Au lieu de disputer une dernière saison dans la LHJMQ à 20 ans, il a décidé de faire le saut chez les professionnels.

«Les dirigeants des Golden Knights sont contents de mon rendement, a souligné Guay. Ils préfèrent que j’évolue dans la ECHL afin que je puisse avoir le plus de temps de glace possible.»

«Ils veulent que je sois utilisé dans toutes les situations de match et sur les unités spéciales. Tant qu’à me faire jouer sur les deux derniers trios dans la LAH, ils veulent que je sois utilisé sur les deux premiers avec les Ghost Pirates. Je tente de m’améliorer tous les jours.»

Lorsqu’il est rappelé à Henderson, une ville en banlieue de Las Vegas, il se rapproche de son objectif ultime : jouer dans la LNH.

«Quand je vais jouer là, ça me fait rêver un peu plus. Je sens davantage que c’est atteignable. En plus, nous pouvons aller voir des matchs des Golden Knights quand nous avons des congés.»

«Tu vois comment le hockey est spécial. Les estrades sont remplies. C’est une belle ville. Quand je suis à Henderson, je savoure chaque moment.»

En attendant d’avoir un poste régulier dans la Ligue américaine, il fait de nombreux voyages par avion.

«C’est une expérience qui va me servir toute ma vie. Je tente de ne pas trop m’en faire avec les nombreux rappels et les renvois dans les mineures. C’est sûr que j’aimerais jouer plus de matchs à Henderson.»

«La qualité de mon jeu n’est pas en cause. C’est plutôt une question de rôle et de développement.»

Marchessault : un modèle

À 5 pieds et 9 pouces, Guay est un attaquant avec un petit gabarit. Par contre, comme on l’a vu à plusieurs reprises, il est possible pour un athlète d’avoir une carrière dans la LNH avec les bons outils.

Dans le cas du hockeyeur originaire de Magog, ses qualités offensives ne font aucun doute. À sa dernière année dans la LHJMQ, il a inscrit 104 points, dont 55 buts, en 68 rencontres avec les Islanders de Charlottetown.

«C’est mon instinct offensif et mon éthique de travail qui vont me permettre d’atteindre le prochain niveau. Sur la glace, mon intelligence me permet de bien voir les jeux. J’ai un bon lancer.»

Avec les Golden Knights, il a un modèle de premier plan, celui de Jonathan Marchessault.

«L’organisation me dit souvent de regarder dans sa direction. On s’est rencontrés au camp d’entraînement. C’est un très bon joueur et une bonne personne.»

«C’est le fun de voir un gars de ma grandeur connaître autant de succès dans la LNH. Ça me permet de rêver et de croire que mon objectif est atteignable.»