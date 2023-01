Un trentenaire est porté disparu à Sherbrooke depuis plus de deux mois

Martin Bélanger, 37 ans, a donné des nouvelles pour la dernière fois le 2 novembre dernier.

L’homme mesure 5 pieds 10 pouces et pèse 176 lb. Il est blanc, a les yeux bruns et les cheveux rasé sur le côté et plus long sur le dessus. Il porte une barbe.

«Il porte souvent écouteurs et sac à dos noir et gris. On craint pour sa sécurité», a spécifié le Service de police de Sherbrooke (SPS) dans un communiqué.

Quiconque a des informations est prié de contacter le SPS au (819) 821-5555.