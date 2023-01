Vive les pétages de coche

« Il y a des religions qui cachent les cheveux de leurs femmes. Pourquoi ? Parce que ça excite trop les hosties d’imbéciles qui aiment mieux cacher leurs femmes que de se contrôler la graine, hostie. Mais ça, on peut pas en parler. Pourquoi ? Parce que ça ferait raciste ! »

Ayoye !

Avez-vous entendu le « pétage de coche » du personnage de Michel Charette dans le premier épisode de la saison 2 de l’émission Le Bonheur à TVA ?

Ouf, ça décoiffe ! J’espère qu’en 2023, on aura droit à une télé qui déménage, à des artistes qui osent dire tout haut ce qu’ils pensent tout bas et à des œuvres qui brassent !

FACE DE RAIE, J’AI PAS FINI !

À Infoman de fin d’année, le personnage de Michel Charette du Bonheur pétait lui aussi sa coche : « Y’a eu les Olympiques en Chine, la Coupe du monde au Qatar. C’est quoi l’affaire ? Faut-tu bafouer les droits humains pour avoir des événements sportifs ? Va-tu falloir que la Ville de Québec impose la charia pour ravoir les Nordiques ? » J’avoue que j’ai ri.

Quand je suis pessimiste, je me désole que le milieu artistique soit majoritairement consensuel, gnangnan et guimauve. Quand je suis optimiste, je vois qu’il y a aussi des comédiens, des humoristes, des scripteurs et des auteurs qui nous offrent des moments plus grinçants et corrosifs.

N’en déplaise à Rambo Gauthier, qui n’a pas reçu le mémo qu’on ne vivait plus en 1953 et qu’on ne traitait plus nos ennemis de « tapette », j’ai adoré le numéro du Bye Bye 2022 où Patrick Huard reprenait son personnage de Rogatien de Taxi-22.

À un Rambo caricatural qui se plaignait de la « dictature » des mesures sanitaires, Rogatien répondait : « Veux-tu que je t’en parle de la dictature, mon petit mambo number 5 ? Veux-tu l’essayer ton convoi en Russie, mettons ? Aller parker ton truck devant le Kremlin à Poutine ? Il va sortir lui-même sur le dos d’un ours en chest huilé avec sa hache double sides pis il va te couper en petits morceaux pour faire du bois pour partir son barbecue pour faire cuire tes schnolles pour se faire un sandwich ». Je hurlais de rire.

J’ai aussi beaucoup ri pendant le numéro sur les Filles de Caleb, qui se moquait de la bien-pensance, de la culture de l’annulation, la fixation des non binaires, des notions de consentement, etc.

La majorité des 4,7 millions de personnes qui ont écouté le Bye Bye 2022 trouvent ridicules ces obsessions wokes.

DEHORS, LES OFFENSÉS

En 2022, j’ai assisté au spectacle d’humour de Christian Bégin, Les 8 péchés capitaux. Je n’ai pas tout aimé dans ce spectacle un peu bancal, où Bégin lisait un télésouffleur, mais je dois reconnaître son courage de penser « en dehors de la boîte ».

Quand il s’est mis à rire des obsessions wokes, comme les micro-agressions et la masculinité toxique, j’ai ri de bon cœur.

Mais ma ligne préférée est la suivante, quand il s’adressait à un hypothétique membre du public qui serait offensé par ses propos : « Si tu veux un safe space, y en a un juste au fond, derrière. Ça s’appelle... un taxi. Décâlisse ! »

Ce que je nous souhaite pour 2023, c’est plus de Christian Bégin qui envoient promener les offensés... et plus de pétages de coche.