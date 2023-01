ALLAIRE, Christian



À l'Hôtel-Dieu de Sorel, le 9 janvier 2023 est décédé à l'âge de 64 ans, Christian Allaire demeurant à Saint-Ours. Il était le fils de Irène Lanteigne et de feu Luc Allaire.Outre sa mère, il laisse dans le deuil son frère Jocelyn (Julie Fontaine), sa soeur Julie (Louis Mathieu), ses neveux et nièces : Laura et Charles Allaire, Hubert, Olivier et Marie Mathieu; ainsi que ses 2 consoeurs de travail Yolande Lanteigne et Hélène Fredette, sa fidèle clientèle, ses amis qui font partie de la société épique percheronne du Québec. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs parents, cousins, cousines et amis.La famille de M. Christian Allaire recevra les condoléances au salon :SAINT-OURS, J0G 1P0Tél. 450.785.2221 salonsmandeville.com g.mandeville@bellnet.cale samedi 21 janvier 2023 dès 10h. Les funérailles auront lieu en l'église de Saint-Ours (2538, rue de l'Immaculée-Conception, Saint-Ours) le jour même à 14 h. Suivra l'inhumation au cimetière paroissial.La famille remercier spécialement le CLSC à domicile pour le soutient quotidien ainsi que les bons soins prodigués à l'Hôtel-Dieu de Sorel. Un grandau Dr Michel Bernatchez pour son accompagnement, sa grande écoute et ce jusqu'à la fin.En guise de marque de sympathie, des dons à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel seraient appréciés.