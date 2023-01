MARCOTTE, Thérèse



À Montreal, le lundi 9 janvier 2023 est décédée, à l'âge de 97 ans, Thérèse Marcotte, ancienne infirmière à l'hôpital Notre-Dame de Montréal.Elle laisse dans le deuil sa nièce Pierrette Marcotte, ses neveux Jean et Denis (Lise) Marcotte, ses petites-nièces Geneviève et Caroline, Sébastien, Jean-François, Josianne et Julie ainsi que ses 11 arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces.Les funérailles seront célébrées le vendredi 20 janvier 2023 à 10h au complexe funéraireet de là au cimetière Le repos St-François d'Assise.