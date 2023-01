FONTAINE, Jean-Marc



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Jean-Marc Fontaine, survenu à l'hôpital Pierre-Boucher, le 9 janvier 2023. Il avait 74 ans.Il laisse derrière lui des gens qu'il aimait profondément : son épouse Francine Bélanger, sa fille Marie-Claude, ses fils Martin et feu Jean-François, sa belle-fille Chantal Grondin, son gendre Louis-Olivier Savard, ses chers petits-enfants : Claudel, Guillaume, Raphaëlle, Julien, Laurent et Charles, ses soeurs Diane et Louisève, son frère Richard, sa belle-famille : Jocelyne, Daniel, Guylaine, Guy, les conjoints, conjointes, plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera jeudi le 19 janvier 2023 de 13h00 à 16h30 et de 18h00 à 20h30 au complexe funéraire :Et le vendredi 20 janvier 2023 dès 10h30 à l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville, suivi des funérailles à 11h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don pour la Fondation de l'hôpital Pierre Boucher à la mémoire de Jean-Marc Fontaine.