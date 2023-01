PHANEUF, Jean-Guy



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 25 décembre 2022, à l'âge de 98 ans, est décédé Monsieur Jean-Guy Phaneuf, époux de feu Huguette Caza.Il laisse dans le deuil ses filles Josée (Bernard) et Julie (Pierre), ses petits-enfants Nicolas (Noémie), Stéphanie (Pierre-Olivier) et Émilie (Simon), ses arrière-petits-enfants Édouard, Éloïse et Florence ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Jean-Guy s'est dévoué au bien-être de sa famille et de ses proches tout au long de sa vie. Il s'est également investi auprès de ses patients durant toute sa carrière d'anesthésiste.Les funérailles auront lieu le samedi 21 janvier 2023 à 14 h, en la chapelle du Centre de ressourcement spirituel, 80, Lajeunesse, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, J3B 5G1. La famille recevra les témoignages de sympathie à compter de 13 h.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur95, BOUL. SAINT-LUCSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990 |