TREMBLAY, Lucie



À Montréal, le dimanche 8 janvier 2023, est décédée à l'âge de 62 ans, madame Lucie Tremblay, épouse adorée et collaboratrice de Jacques T. Armand CPA.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre-Luc (Shaoli) et Nicolas, ses nombreux frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que ses nièces, neveux, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 29 janvier 2023 de 10h à 16h30.Les funérailles seront célébrées le lundi 30 janvier 2023, à 9h, en l'église Saint-André-Apôtre située au 10503, avenue de l'Esplanade, Montréal, H3L 2Y4.Sachez qu'il est possible de faire un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.