CHARTIER RICHER, Anne-Lise



À Lachine, le 7 janvier 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Anne-Lise Richer, épouse de feu M. André Chartier.Elle laisse dans le deuil son fils Sébastien (Marise Larivière), ses petits-fils Jean-Christophe, Alexandre et Mathieu, ses frères et soeurs Suzanne (feu Jacques), Jean, Michèle (Guy Breau) et Daniel, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 janvier 2023 à la2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca | 514-639-1511de 10h à 11h, suivi des funérailles en chapelle de la résidence à 11h.Un don à la Société de recherche sur le cancer serait apprécié par la famille.www.societederecherchesurlecancer.ca